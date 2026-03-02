昂船洲海事處船隻爆炸6傷｜啟動錨機時燃點電池洩漏氣體　2人留院

昂船洲政府船塢今早（2日）有海事處船隻發生氣體爆炸，6名男子輕傷送院。海事處傍晚於facebook專頁發文指，相信涉事海事處船隻進行年度檢查期間，懷疑啟動錨機時，燃點船頭艙內電池洩漏的氣體，致輕微爆炸，3名政府船隊人員及3名外判員工受傷送院，其中2人要留院觀察。處方高度關注事件，會調查事故成因。



昂船洲政府船塢今早（2日）有海事處船隻發生氣體爆炸，6名男子受輕傷。（海事處 Facebook專頁）

海事處表示，高度關注今早在政府船塢發生的船隻輕微爆炸事故，並正積極調查事故成因。今早約10時半，一艘停泊於政府船塢的海事處船隻，進行年度檢查期間，船頭艙內發生輕微爆炸，並冒出白煙。事故中，3名政府船隊人員及3名外判員工受傷，清醒被送往醫院接受治療。

經初步了解，懷疑事故因啟動錨機時，燃點船頭艙內電池洩漏的氣體而引起。海事處已立即派員到場調查，並將繼續積極調查事故成因。海事處已派員探望受傷送院的人員，得悉其中4人稍後可以出院，其餘2人則留院觀察。處方將為他們提供一切適切的協助。

海事處強調，一向十分重視員工安全，所有人員均定期接受適當的職安培訓，工作期間亦佩戴足夠的安全裝備。

事發於今早10時35分，昂船洲政府船塢發生爆炸，涉及一艘海事處船隻，6男受輕傷。救護車到場將傷者送往瑪嘉烈醫院，全部清醒。醫院可見，有傷者因面部受傷貼上紗布。

警員接報到場，經初步調查，相信該船隻在上址進行檢查期間，懷疑發生氣體爆炸，碎片擊中6名男子，年齡介乎23至66歲，其中3人為海事處職員，另外3人則為承辦商檢查人員。6名傷者清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。案件列作工業意外調查。

昂船洲政府船塢一艘海事處船隻發生爆炸，消防到場了解。（黃學潤攝）