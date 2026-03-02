環翠邨溜冰場倒油｜新通告籲勿玩滑板　目擊者剖白：佢話擸刀斬我

柴灣環翠邨滾軸溜冰場，昨日（3月1日）有一名男子疑不滿兒童玩滑板，竟狂倒食用油落地，相關網上影片及帖文引起社會關注。《香港01》聯絡上帖主親剖事件經過，指對方倒油後不久，即有其他兒童因此跣倒；對方逃走期間更向他呼喝：「我拖馬我擸刀斬死你呀！」其子亦因此受驚，「話以後都唔去嗰個地方玩！」



今日現場可見，屋邨人員圍封涉事溜冰場清潔；現場貼有一張新通告，列出7項守則，其中一項包括「不適合進行其他活動（如滑板車等）」。



涉事男子手持一支食用油邊行邊倒。（網民 Kit Tam 影片截圖）

居於港島東區的譚先生，過往不時帶同8歲兒子往灣仔玩滑板，因昨日天陰微雨，加上之前曾向相關部門查問可以玩滑板的地點，最後決定前往環翠邨的室內滾軸溜冰場，詎料第一次去便遇上此事。

譚先生憶述，父子二人抵達時，其實該名男子已經自行報警，他其後才得悉對方不滿兒童玩滑板，「初初唔知，我哋咪繼續玩。」譚先生指，見到警員及管理處人員向該名男子解釋情況，但未能成功勸喻對方。

未幾，有人疑心生不忿，突然拿出自己攜帶的食用油倒落地，他立即拍下影片作證，惟有人隨即往街市方向逃走，他一度啣尾窮追，「（涉事男子）一入街市就跑，匿埋喺收垃圾位，有𨋢就飆入去，話唔好跟嚟呀，我拖馬我擸刀斬死你呀！」譚先生聞言，恐危及自身安全，最終沒有入𨋢，對方成功離去，他唯有折返報警。

譚先生稱，向警員解釋事情始末時，有一名年幼小童因繼續玩滑板，結果因油漬而跣倒，幸無大礙；惟他引述警員表示，因對方不是持續滋擾，該小童家長亦無追究，故難以處理。

報警及網上發文，譚先生坦言只是希望提醒相關行為會危及他人安全，「如果下次火水咁點？」他又指，兒子事後亦感到驚慌，「佢有驚，好多嘢問，話以後都唔去嗰個地方玩！」

環翠邨屋邨辦事處今日在場內貼出通告，列出7項守則，當中包括「由於滾軸溜冰場的設計專為滾軸溜冰而設，並不適合進行其他活動（如滑板車等）。為了保障使用者的安全，請勿進行任何非滾軸溜冰之活動。」

涉事男子手持一支食用油邊行邊倒稱，「我做我應該做嘅嘢囉，房署唔理咪我理囉。」（網民 Kit Tam 影片截圖）

事發在昨日傍晚5時許，警方接獲報案，指一名男子在柴灣環翠邨滾軸溜冰場與人口角，並倒油落地；惟該名男子在警員抵達前，已離開現場。

譚先生事後在網上發文，引起迴響。據其拍得的影片可見，場內有多名玩滑板的兒童，涉事男子手持一支食用油邊行邊倒，有成年人士質問：「做咩呀你？」該男子則答道：「我做我應該做嘅嘢囉，房署唔理咪我理囉。」