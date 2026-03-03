皇后山童黨欺凌內情｜13歲少女疑背後講壞話　遭對方「班馬」報復

粉嶺皇后山上月底發生童黨欺凌事件，一名13歲少女遭多名少年男女辱駡及掌摑。警方反黑組接手調查後，先後拘捕5名男女，全部只得13、14歲。據了解，事件起因疑是女事主背後講其中一人壞話，遭對方「call齊人馬」報復。



消息指，13歲姓林少女與同齡的陳姓少女半年前認識。不過，近日陳女發現林女在其背後講壞話，心有不忿，遂相約林女於上月25日下午到粉嶺皇后山商場，把對方帶到梯間位置，並召另外4友人辱駡及掌摑。期間有人吶喊助威，亦有人拍片記錄。過程中，其中一名14歲姓曾少年更一度亮出BB彈槍。

圍觀的其中一名少男突然取出氣槍上膛。(網片截圖)

影片可見，拍攝影片者站在半層樓梯對上，旁邊有另一名少男，一直用普通話煽動該3名女童黨，邊說邊笑：「打到手都痛呢！」該少男抽著煙，同時舉起電話拍攝整個過程；更離譜的是，他突然取出一把懷疑氣槍，作出上膛姿勢及指向黑衣少女，隨後又收起。

3名女童黨圍住一名黑衣少女，其中兩人出手掌摑。圍觀的其中一名少男突然取出氣槍上膛，不明所以。(網片截圖)

大埔警區反三合會行動組跟進調查，於昨日（3月2日）在上水區拘捕2名男童及3名女童，年齡介乎13歲至14歲，涉嫌「普通襲擊」。該名受害女童面部受傷，其後清醒被送北區醫院治理。所有被捕人現正被扣留調查。據了解，有人已棄置案中BB彈槍，警方暫能檢獲。