土瓜灣地盤男工猝死　遺孀徬徨哭訴：昨天還給他煮早飯

土瓜灣地盤一名六旬釘板工人昨日工作期間暈倒，送院搶救不治。死者家屬猝然遇巨變，既傷心又愕然。遺孀哭稱，丈夫是家中經濟支柱，盡心盡力供養子女，平日身體健康，未聞有病患。



死者姓楊63歲，與妻子及女兒同住天水圍一公屋單位，兒子在英國半工讀。楊太提及亡夫日常時哭成淚人，她說昨日清晨還煮早餐給丈夫，丈夫食完匆匆出門上班，完全沒有異樣；又指丈夫一向身體健康，沒有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）問題，飲食清淡，只是有抽煙習慣，同時身材略為瘦削，暫時醫生亦未說明其離世原因。

消防到場將事主救起，惜送院不治。（梁偉權攝）

楊太哭說，丈夫少年時期由內地來港，做釘板工作30多年，夫妻恩愛；現時長子在英國半工讀，暫時未知回港奔喪時間，女兒則在港讀護士。她續說，丈夫是經濟支柱：「啲錢就係俾晒啲仔女，供佢哋讀書。」如今猝然離世，她昨天一直寢食不安，說罷已泣不成聲。

消防到場將事主救起，惜送院不治。（梁偉權攝）

現場是土瓜灣道與木廠街交界一個地盤。（梁偉權攝）

事發於昨日（3日）下午5時06分，事主在土瓜灣道與木廠街交界地盤內，於梯間工作期間暈倒，由同事報警。

消防出動高空拯救隊，將事主安置在吊床後，再用天秤救到地面。事主由救護員送往伊利沙伯醫院搶救，其間要用自動心外壓機急救，惜延至傍晚6時10分證實不治。