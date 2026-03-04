屯門兆康橋底男子離奇受傷成頭血　家屬謝途人相助：救咗細佬一命

一名熱心巿民，昨日（3日）在屯門兆康站外的行人天橋發現一名男子頭部受傷滿頭鮮血，並染滿衣服，連忙扶他到港鐵站向職員求助。該名巿民其後在社交平台Threads發帖述說驚駭的過程，瞬間獲傷者的胞姐留言感謝，指弟弟懷疑被人襲擊搶去手機，但因為事故後「斷片」無法詳述經過，呼籲其他目擊者或途經駕駛者有車CAM，可提供予警方調查。



女網民在兆康站外的行人天橋遇到受傷男子。（羅敏妍攝）

一名女網民，昨日傍晚在Threads發帖，指於同日下午5時在兆康站外行人天橋發現一名受傷男子。她形容：「迎面見到有個成頭流緊血嘅男人...真係流緊血好多血。」其他途人沒有反應，她遂上前了解發生。「佢好迷惘，答我『應該有啲事，頭先喺馬路邊行，突然昏迷咗幾分鐘，我都唔知依家發生咩事』。」

女網民在Threads發帖憶述驚駭救人事件。（網上截圖）

女網民再仔細望清楚，發現對方除了成頭是血，頭髮丟了一大撮「啲血滴到成身都係，眼睛又有。」

該名女網民向《香港01》表示，昨日收工行經兆康站天橋前往兆康站，見到男傷者相反方向行過，血流披面，於是上前詢問其狀況。事主稱自己在馬路出事，但不知道事發經過，表示希望到港鐵站求助。女網民於是陪同他到港鐵站，交由港鐵職員協助。

男事主在路邊受傷，一度暈度，醒來步行上天橋，獲途經巿民協助。（羅敏妍攝）

帖民發出後數小時，獲傷者的胞姐留言回覆致謝，說：「好多謝樓主救左（咗）我細佬一命，當時我細佬頭破血流，昏迷完起返身都迷迷糊糊，電話又唔見左，唯有行去兆康西鐵站搵人幫手，樓主佢主動行埋去問佢有冇事真係好感動，我細佬特別叫我要幫佢多謝樓主，佢依家出左院，但唔記得咗自己點樣暈低。」

胞姐又說，由於弟弟「斷片」無法得知如何受傷：「醫生話個傷口好奇怪，疑似被襲，正常自己跌親都係皮外傷，皮膚擦損或者撞瘀咗，但佢冇，反而左邊太陽穴穿咗窿留咗好多血，但左眼左臉冇瘀到，係右手踭及後腦受傷，懷疑有人在草叢用硬物打佢左邊頭，跟住佢右手落地再後腦落地暈倒。」

她呼籲如有人3月3日下午5時在兆康西鐵站天橋下的行人路目擊事件，或途經車輛有車CAM，可讓警方追查事件。她表示：「究竟有冇人襲擊我細佬而導致頭部受傷流血，就係為左搶佢部手機，當然我哋都唔肯定，只係想還原個真相。」

傷者胞姐留言感謝網民協助，並呼籲目擊者提供資料。（網上截圖）

警方稱，昨日（3日）下午5時35分接獲報案，指35歲姓黃男子在兆康站外單車徑緩步跑期間突然暈倒，醒來發現後腦受傷，手機丟失，遂到兆康站向職員求救。事主不肯定是否遇襲，手機是否被盜或跌在草叢。警方在場搜查，沒有發現手機，案件列有人意外受傷及有財物損失。

事主在兆康站一帶緩步跑期間暈倒。（蔡正邦攝）