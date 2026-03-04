葵涌工廈驚現鱷魚？漁護署揭男子養14瀕危爬行動物　全數檢走調查

漁農自然護理署表示，署方早前接獲投訴，指葵涌一個工業大廈處所內，有人涉嫌非法管有瀕危物種，經情報收集及調查後，昨日（3日）傍晚採取突擊行動，於上址檢獲共14隻瀕危爬行動物，包括鱷魚、蠎蛇、蜥蜴及龜，並截獲一名男子，涉嫌管有屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄列明的瀕危物種。由於該名男子未能出示管有許可證或相關證明文件，漁護署遂檢取該批瀕危動物作進一步調查。



漁護署於葵涌一工廈檢走屬附錄II的一條鱷魚。（政府新聞處圖片）

該批瀕危物種，包括屬附錄I的一隻岩鬣蜥、一隻大頭龜、三隻黃額閉殼龜及屬附錄II的一條鱷魚、一條血蠎、一條地毯蟒、三隻巨蜥、一隻中國水龍、一隻黑胸葉龜及一隻鋸緣閉殼龜。

根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。

漁護署表示，非法管有瀕危物種屬嚴重罪行。任何人士若干犯《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會在定罪後被充公。

政府致力保護瀕危物種。漁護署會保持警覺，繼續從不同途徑加強監察及搜集情報，並積極採取執法行動，打擊涉及瀕危物種的罪行。市民如發現任何懷疑非法管有瀕危物種的情況，請致電2150 6978或電郵至espint@afcd.gov.hk舉報。