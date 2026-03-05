綠的粉錦公路迎頭撼夾斗車　司機乘客俱亡

今日（5日）上午11時25分，粉錦公路往荃灣方向、近粉嶺高爾夫球場對開，一輛夾斗車與一輛新界的士相撞。姓林（56歲）的士司機及姓文（84歲）女乘客被困車內，昏迷不醒。救援人員接報趕赴現場，將二人送往北區醫院搶救，可惜傷重不治。



老婦由消防救出，需要進行心外壓急救。（讀者陳先生提供）

目擊者陳先生向《香港01》表示，的士直插對面行車線一輛夾斗車，車內有一名男司機及一名年老女乘客。陳續指，老婦由消防救出後，須接受心外壓急救。

身穿紅衣的老婦被救出車廂，倒臥在的士旁。（讀者陳先生提供）

女乘客的胞弟事後趕到醫院了解情況，哀傷拭淚，「梗係擔心啦，唯一一個家姐，好好感情㗎嘛。」他透露胞姊姓文，家住錦田謝屋村，當時坐的士前往北區醫院，探望患肺炎的弟婦，尚差一公里便到埗，不料途中發生意外。據知文婦已婚，有兒有女，丈夫患長期疾病行動不便需要照顧；她另有兩名胞兄弟，與胞弟感情深厚，間中到醫院探望患病弟婦。

運輸署表示，因交通意外，粉錦公路（來回方向）介乎保健路與蓮塘尾之間的全線現已封閉。受影響九巴路線第77K號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

消防在場救援。（網上圖片）

現場可見，的士車頭嚴重損毀、車頭冚撞至摺起變形；夾斗車車頭撞至凹陷，並撞毀左邊一支燈柱。另外，路邊及的士旁分別發現遺下一隻鞋。

的士車頭嚴重損毀；夾斗車車頭亦撞至凹陷，並撞毀左邊一支燈柱。（蔡正邦攝）

的士車頭嚴重損毀，車頭冚撞至摺起變形。（蔡正邦攝）

救護員為司機進行心外壓急救。

的士司機昏迷送院。