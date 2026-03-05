警八鄉搗依托咪酯加工場拘28歲失業男　揭被人$6萬招攬實收$5000

警方毒品調查科昨日（3月4日）在元朗八鄉搗破一個依托咪酯（前稱太空油）加工場，檢獲約1,600多粒懷疑依托咪酯煙彈、3公升懷疑依托咪酯液體及大量製毒工具，市值超過50萬元。行動中，一名28歲失業漢被捕，據悉他被人以6萬元報酬招攬，但實際上只收到5000元酬勞。



行動中，警方檢獲約1,600多粒懷疑依托咪酯煙彈、3公升懷疑依托咪酯液體及大量製毒工具，市值超過50萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎表示，昨午於八鄉一間寮屋附近截停涉案男子，他一度作出激烈反抗，被探員迅速制伏。人員搜查該其租用的寮屋單位後，在屋內發現1,600 多粒懷疑依托咪酯煙彈、約3公升懷疑依托咪酯液體及多瓶甘油；同時，亦發現大量加工工具和器皿，包括煲、電熱爐、針筒及充壓機等。

警方檢獲大量加工工具和器皿，包括煲、電熱爐、針筒及充壓機等。（黃偉民攝）

警方初步調查相信，該依托咪酯煙彈加工場剛開始運作的，檢獲的煙彈均在現場加工而成。被捕男子姓黃（28歲），報稱無業，現正被扣查，稍後將被控以一項「販運危險藥物罪」及「製造危險藥物罪」。明日在屯門裁判法院提堂。消息稱，疑犯失業前從事飲食業，被人以6萬元報酬招攬，實則只收到5000元。

鄧駿穎稱，相信行動已搗破一個依托咪酯加工場，成功阻止該批毒品流入本地市場。調查顯示，有人因失業被招攬到寮屋將粉末加工成煙彈，而毒品集團企圖利用偏遠隱蔽的環境，逃避警方偵查。

警方呼籲，市民尤其是年輕人，切勿因一時好奇嘗試依托咪酯。依托咪酯本身就是毒品，成癮性極高，超乎一般想像，輕則對腦神經造成不可逆轉的傷害，重則致命。

販毒及製毒是嚴重罪行。根據香港法例第 134 章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判罰款 500 萬元及終身監禁。