旺角藥房明星貓店長「阻B」失蹤　警循動物遺失方向調查

旺角藥房有貓店長不知所終。彌敦道737號一間藥房的貓店長、甚有名氣的明星貓「阻B」，昨晚（5日）突然失蹤，消息稱，牠走出店外，往太子方向離開，更有關注動物權益的媒體稱，有人目擊阻B被兩名女子抱走，其身上AirTag在弼街一帶停止運作。facebook群組「阻B關注組」呼籲各界提供消息，希望盡快尋回阻B。



警方表示，昨晚（5日）10時42分，接獲相關報案，案件列作「動物遺失」跟進。



貓店長「阻B」目前不知所終。（facebook群組「阻B關注組」）

「阻B」失蹤一事在各個社交媒體瘋傳，facebook群組「阻B關注組」指出，阻B昨晚（5日）大約9時45分不知所終，「根據主人CCTV ，阻B 2145往金行方向行去，之後失去蹤影，主人已經報咗警」。有關注動物權益的媒體稱，有粉絲見到阻B被兩名女子抱走，其身上AirTag在弼街一帶停止運作。

警員在場調查。（facebook群組「阻B關注組」圖片）

據了解，「阻B」本名叫「財哥」，雖然牠是彌敦道737號一間藥房的貓店長，但每日早上都會在藥房開閘後，立即跑到巴士站，看似陪伴乘客們等車市民為其創作的花名「阻生」，意指阻擋別人等車的先生，亦有粉絲親切地稱牠為「阻B」，「阻B」風雨不改等巴士，加上來者不拒「任摸」，俘虜各大市民和「貓奴」，成為是明星貓。