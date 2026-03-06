明星貓店長阻B失蹤｜CCTV拍到最後身影　阻B停留大廈門口徐徐離開

旺角一間藥房的明星貓店長「阻B」昨晚（5日）失蹤，至今仍然不知所終，引來動保界關注。《香港01》今日（6日）凌晨前往該間位於彌敦道737號的藥房了解，店員表示，阻B過往試過被人偷走，但都能尋獲，阻B「有咩事，都會即刻返嚟」，加上正值夜晚會返店進食，懷疑是遭人偷走，但目前沒有證據顯示偷貓，希望各界多加留意，早日尋回阻B。



阻B失蹤過程曝光，藥房旁邊大廈的閉路電視拍到阻B經過商場門口，停留數秒後，徐徐離開拍攝範圍。



藥房旁邊商場的閉路電視拍到阻B經過商場門口，停留數秒。（李先生提供）

店員李先生接受訪問時表示，阻B今年7歲，是一隻已絕育的雄性唐貓，因不時走出店外，阻住其他人乘搭巴士而「有啲名氣」，2023年奪得「我最喜愛貓店長」冠軍，在海報中間擺放其照片，雖然阻B比較頑皮，但阻B遇到問題就會返店，夜晚會「回家」用膳。

店員李先生形容阻B比較頑皮，但阻B遇到問題就會返店，夜晚會「回家」用膳。（李先生提供）

李生昨晚（5日）約10時返店，見到阻B不知所終，覺得奇怪，於是翻查閉路電視，見到阻B同晚9時45分走出藥房，往太子方向離開，一直沒有返店，加上AirTag未知是否無電，最後紀錄位於弼街，於是報警，「差人好幫手」，在附近後巷和後樓梯調查，甚至翻查附近仍在營業的商場和店舖閉路電視，暫時未見蹤影或偷貓。

被問及有人目擊阻B被人偷走，李生表示目前仍是傳聞，雖然「99%懷疑被人偷咗」，但目前沒有相關證據，認為如果有人偷貓，最有機會是在彌敦道和弼街十字路口下手。

李生表示阻B「99%懷疑被人偷咗」，但目前沒有相關證據。（李家傑攝）

李生表示，阻B以前試過光天化日之下被人抱上的士，2022年晚上在門口被人帶到附近賓館，最終都能尋獲，藥房本身大約晚上10時關門，但到了凌晨1時許仍然營業等候阻B，「希望佢返嚟」。

貓店長「阻B」目前不知所終。（facebook群組「阻B關注組」）

