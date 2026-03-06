有片｜澳媒：中大教授悉尼穿校服潛男校偷拍　跪地道歉求饒認3罪

一名香港男子於澳洲悉尼假扮學生，身穿男校校服潛入校園並拍攝至少36張學生在校園內的相片。根據當地傳媒報道，當地時間周二（3 日）下午，他身穿校服試圖在校外混入學生，最終被學校老師揭發，當場被捕。



報道指，被捕人是香港中文大學教授，同時是加拿大公民。他在庭上承認一項「跟蹤或恐嚇」及兩頂「非法闖入」控罪，被判18個月有條件釋放，批准保釋外出至今日（6日）回港。



根據澳洲《每日電訊報》報道，該名男子被捕時身穿Sydney Grammar School校服，腳邊有一個學校書包。事發時，該校老師發現一名成年男子身穿校服，在海德公園試圖混入一群學生中，遂尾隨該名男子並帶他離開學生。校方事後通知警方，由警員到場拘捕該名男子。

該名男子被捕時身穿Sydney Grammar School校服，腳邊有一個學校書包。（讀者提供）

從讀者提供影片可見，該名男子身穿藍色短袖恤衫、灰色短褲、及膝灰色長襪和皮鞋，打上領呔及腳旁有一個印有校徽的書包。他掩臉跪地，向學校職員喊著求饒：「Sorry! I am so sorry!」

報道指，被捕男子於上周抵達悉尼，曾到多間校服供應商購買校服，包括Saint Ignatius College Riverview, Sydney Boys High School, Trinity Grammar in Summer Hill, Sydney Grammar School。翻查資料，4間學校為悉尼著名頂尖男校。

警方事後在其Meriton Suites酒店房間內發現其餘3間學校校服、2隻USB、一部手提電腦，以及存有男學生相片的手提電話。調查所得，該名男子至少拍攝36張學生的相片，並指有資料顯示他於2020年曾身穿Sydney Grammar School校服在校園出現，並次日透過電郵向校服供應商購買及膝長襪，該事件當時已向警方報案。

其後被捕男子被控一項「跟蹤或恐嚇」及兩頂「非法闖入」罪，被拒絕保釋，周二（3日）晚上被羈押在Surry Hills警署。他最終在庭上承認三項控罪，被判處18個月有條件釋放令，批准外出至今日（6日）回港。

報道又提到，根據法庭文件，該名男子承認有跟蹤男學生，辯稱穿校服及攝影為其「興趣（Hobby）」。當地法官形容對其「興趣（Hobby）」令人「擔憂（Concerning）」，而該名男子代表律師表示男子承認「此行為是不可接受，他會嚴肅處理問題（It is unacceptable conduct and that it is an issue that he has to take seriously）」。

《香港01》正就事件向中文大學查詢。