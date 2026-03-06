上環站劫案｜2港澳親戚帶值1000萬外幣換港元後遇劫　埋伏警拘3人

↓ 點擊下圖以重溫直播 ↓

今早（6日）港鐵上環站有兩人遇劫，警方截獲一輛七人車，即場拘捕3名男子；案中一名受害人受傷送院。警方有組織罪案及三合會調查科（O記）下午交代詳情時指，兩名事主分別為香港及澳門親戚，帶同值約港幣1,000萬元的外幣（包括人民幣及美金），前往禧利街一間找換店成功兌換港幣後，在站內遇劫，幸警方早已收到線報埋伏，當場拘捕涉案3男。



上環有人在找換店將總值1,000萬元的外幣兌換為港元後，在港鐵上環站遇劫，在場埋伏的警員拘捕賊人。有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉（中）交代案情。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科A組警司盧嘉晉表示，較早前接獲線報，指有犯罪集團會進行搶劫。今日上午9時，在上環站內採取行動，拘捕3名男子（19至31歲）。

兩名受害人分別為澳門及香港居民，為親戚關係。今日上午，兩人帶同共值約1,000萬港元的外幣（包括人民幣及美金），到上環禧利街一間找換店成功兌換港幣後，在上環站遇劫，在場埋伏警員迅速拘捕其中2名疑犯。

上環有人在找換店將總值1,000萬元的外幣兌換為港元後，在港鐵上環站遇劫，在場埋伏的警員拘捕賊人。有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉（中）交代案情。（陳浩然攝）

事件中，受害人一度與匪徒糾纏，其中一人手部受傷，被送往瑪麗醫院；另一人無受傷。人員亦在現場截獲一輛涉案私家車，拘捕男司機。被捕3人被扣查，他們均持有香港身份證，其中一人同時持有菲律賓護照；個別被捕人有三合會背景。

盧嘉晉續指，警方注意到近月先後有3宗找換店相關劫案，高度重視，遂作出情報主導行動，配合銳眼計劃閉路電視系統，收集到相關證據，偵破所有案件。現時並無證據顯示受害人與被捕人有關聯，警方會繼續調查賊人是如何得知今日有人會進行大額兌換，以及賊人或其他人事前有否到場踩線等。

↓ 警港鐵上環站拘其中2疑犯 軍裝警員把守 ↓

事發在今日早上9時12分，警方接獲一名女子報案，指在上環德輔道中有人被數人圍毆，更企圖將受害人拖入港鐵上環站。警方在港鐵上環站拘捕兩名疑人，兩人被蒙黑色頭套，一左一右坐在B出口的樓梯，由多名警員看守。

另外，警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車，拘捕男司機；亦有警員到禧利街一間找換店調查。

↓ 警德輔道中近文華里截獲銀色七人車 ↓

警方在現場截獲一輛銀色七人車。（翁鈺輝攝）

+ 4

↓ O記探員將被捕人押走 帶到七人車調查 ↓

+ 5

↓ 警員到禧利街一間找換店調查 ↓