疑電壓驟降致日出康城部份大廈曾停食水　數百人一度輪候取水

將軍澳日出康城部分大廈今晚（6日）一度「斷水」。西貢區議員張美雄晚上7時許在facebook發帖，指日出康城緻藍天及Malibu「突發停食水」；水務署晚上安排水車到場。《香港01》記者現場所見，輪候取水的人龍各有百多人，緻藍天高峰期時更有近200人排隊。



身兼西貢區議員的立法會議員方國珊亦在facebook發帖，稱是下午的電壓驟降令日出康城水泵暫停運作；她向水務署了解事件，獲回覆指街喉供水正常，需待屋苑的工程部重啟水泵。水務署表示，是屋苑內部私人供水系統問題影響供水，署方應屋苑管理處請求，提供臨時食水。港鐵回覆《香港01》查詢指，兩個屋苑的食水供應，已於晚上約9時逐漸恢復。



將軍澳日出康城緻藍天及Malibu一度暫停食水供應，水務署安排水缸及水車到場為居民供水，大批居民排隊取水。（陳浩然攝）

《香港01》記者在現場所見，水務署安排水車及多個水缸，為緻藍天及Malibu居民供水，不少居民「一家大細」到場排隊取水。

吳先生表示，較早時接獲女兒和家傭來電通知家中停水，他致電管理處查詢，但當時管理處人員亦未知停水原因。其後有區議員公布水務署安排水車到場，他便與家人落樓取水。記者問及是否只取兩桶水，吳指他們一家連同家傭共有5人，只取兩桶水是因為「唔夠水桶嘛」，預計要分數次取水。

將軍澳日出康城緻藍天及Malibu一度暫停食水供應，水務署安排水缸及水車到場為居民供水，吳先生預計要分數次取水才足夠全家使用。（陳浩然攝）

西貢區議員張美雄表示，緻藍天及Malibu涉及數以千計居民，今次停水懷疑是下午中電電壓驟降後，觸發「比較敏感」的屋苑水泵出現問題，屋苑工程部派員搶修。水務署的水車及水缸在晚上約8時半到場，居民已「排晒長龍」取水；水車及水缸到場前，居民則在仍有食水供應的商場取水。

將軍澳日出康城緻藍天及Malibu一度暫停食水供應，水務署安排水缸及水車到場為居民供水，大批居民排隊取水，西貢區議員張美雄到場了解及協助。（陳浩然攝）

水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，接獲日出康城緻藍天及Malibu屋苑管理處求助，得悉有關屋苑因其內部私人供水系統問題，導致食水供應受影響。有關屋苑管理處正為其內部私人供水系統安排緊急維修工程，署方亦已應屋苑管理處請求，提供臨時食水供應。水務署會為屋苑管理處的維修工程團隊，提供適切技術支援。

將軍澳日出康城緻藍天及Malibu一度暫停食水供應，水務署安排水缸及水車到場為居民供水，大批居民排隊取水。（陳浩然攝）

港鐵表示，日出康城緻藍天及Malibu的食水供應，已於晚上約9時逐漸恢復。食水暫停供應期間，管理處為居民提供樽裝水，亦聯絡水務署派出水車到場，致力將對居民的影響減低。管理處會跟進調查事件。