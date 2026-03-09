旺角夾公仔店被盜$2.8萬　警拘58歲漢　店主：非常滿意執法行動

旺角花園街一間夾公仔店，上周六（7日）遭賊人爆開唱錢機，盜去2.8萬元現金。警方經調查後，今日（9日）在區內以涉嫌盜竊，拘捕一名58歲姓陳本地男子，他現正被扣留調查。店主透露，原本以為尋獲賊人的機會很小，但連日來獲不同行家及街坊提供疑犯資料，加上傳媒報道，警方亦很快鎖定疑犯身份及將其拘捕，直言「非常滿意佢哋執法行動」。



旺角花園街一夾公仔店3月7日被盜去約2.8萬元，警方接報後到場調查反掃指模蒐證。（受訪者提供）

從店主提供的閉路電視片段可見，上周六晚上7時許，一名戴口罩、穿黑色衣服、戴鴨舌帽的男子，手持一個袋進入夾公仔店後立即踎低，在唱錢機下方櫃桶有所動作，最後打開櫃門，擸去櫃內款項，事發時旁邊有數人正在夾公仔。

店主當晚8時許返回夾公仔店，揭發遇竊，遂報警求助。警方表示經初步調查，相信上址有約2.8萬元現金懷疑被盜走。案件列作「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。探員至今日下午拘捕疑犯。消息稱，有人承認已將贓款花光。

旺角花園街一夾公仔店3月7日被盜去約2.8萬元，警方經調查後拘捕一名男疑犯。圖為案發時閉路電視影像截圖。（受訪者提供）

店主在案發後曾向《香港01》表示，店舖年初被偷公仔，上周六就被人爆開唱錢機偷現金，警員已上門掃指模，希望行家小心同類型偷竊案。

他今日接獲警方通知道上周六的盜竊案拘捕疑犯旺角花園街一夾公仔店月日被盜去後，再向《香港01》透露，原本以為捉到犯人的機會不高，但在社交平台及經傳媒公開事件後，獲不少熱心行家及街坊提供疑犯的資料，警方很快已鎖定及拘捕疑犯。店主形容「原來傳媒力量加網上力量係可以咁強大」，對賊人被捕感到「好開心」，直言「非常滿意佢哋（警方）執法行動」。