西九警嘉許傑出警員及滅罪社區夥伴　的士司機破騙局助拉人獲獎

為表揚過去一年積極推動社區安全及滅罪工作的社區夥伴，以及表現卓越的警務人員，警務處西九龍總區今日（9日）舉行「西九龍總區社區滅罪夥伴及卓越警務人員嘉許典禮2026」。典禮上共頒發多個獎項，嘉許來自不同界別的機構和個人，有的士司機成功阻止婦人誤墮騙案，並協助警方拘捕騙徒而獲獎；同時亦有多名警務人員因卓越表現獲頒「卓越警務人員獎」。



典禮由西九龍總區聯同油尖、旺角、深水埗及九龍城警區主辦，並獲油尖旺區、深水埗區及九龍城區撲滅罪行委員會協辦。主禮嘉賓包括警務處助理處長兼西九龍總區指揮官吳樂俊，以及三區撲滅罪行委員會主席陳健平、楊詩傑、盧永文等，聯同各警區指揮官一同出席。

吳樂俊在典禮致辭時表示，滅罪工作從來不只是警隊的責任，更需要社會各界攜手合作。今日獲獎的社區夥伴和警務人員，正正是『警民合作』的最佳典範。吳樂俊續指，獲獎社區夥伴和警務人員在不同崗位上各展所長，由前線執法、情報分析，到社區宣傳、教育下一代，都展現了非凡的專業精神和承擔，共同為建構更安全的西九龍社區作出寶貴貢獻。

典禮上有多名警務人員因卓越表現獲頒「卓越警務人員獎」，涵蓋金、銀、銅獎項。另外，會場內有多個由不同警隊部門，如國家安全處、毒品調查科、警察招募組等設立的攤位，讓參與者更深入了解警隊的多元工作。西九龍總區期望透過是次典禮，能夠凝聚更多社區力量，與市民大眾繼續攜手滅罪。

另外，典禮上亦嘉許來自不同界別的機構和個人，其中社區滅罪夥伴嘉許單位包括，錦紅霞劇團、智慧出行聯合商會、香港物業管理公司協會、香港酒店業協會、東尖沙咀地產發展商聯會有限公司、香港鐵路有限公司（高速鐵路）、旺角街坊會陳慶社會服務中心、中國銀行（香港）、饒宗頤文化館、鴨寮街販商協會、香港城市大學、香港浸會大學、香港都會大學和香港理工大學。另有一名的士司機李先生得獎，他機智識破騙局，成功阻截婦人誤墮騙案，協助警方拘捕騙徒，該名騙徒最終判囚32個月。