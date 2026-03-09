大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽2025　增網絡安全防範意識

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科，聯同澳門司法警察局（司警局）及教育及青年發展局（教青局）聯合主辦的「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽2025」決賽暨頒獎禮，今日（9日）在香港圓滿舉行。是次比賽吸引粵港澳三地共1,100名學生報名。經初賽甄選後，52名香港、46名澳門及22名內地學生脫穎而出。比賽旨在鼓勵大灣區青年緊貼科技步伐，提升網絡安全防範意識，並透過交流為未來構建安全穩健的數碼環境培育人才。



香港警務處助理處長（刑事）鍾詠敏在致辭時指出，科技發展在推動進步的同時，亦帶來網上陷阱等風險，是次比賽正好雙管齊下，同時培育學生的「數字能力」與「數字素養」。她亦讚揚同學靈活運用AI技術解決生活難題，期望同學繼續努力學習，將來進一步展現才華。

是次挑戰賽由香港教育局、資訊科技教育領袖協會、廣州市人工智能產業發展促進會、香港資訊科技學院、澳門科學館及中國移動（國際）有限公司協辦，吸引粵港澳三地共1,100名學生報名。經初賽甄選後，52名香港、46名澳門及22名內地學生脫穎而出，齊集香港參與三日兩夜的「人工智能訓練營」及決賽。

120名精英學生經隨機抽籤組成跨地區隊伍，接受人工智能、網絡安全及團隊溝通等全方位培訓。今年賽事特別著重創新與實踐結合，題目加入豐富商業元素，鼓勵學生跳出框架，從實際應用和商業價值角度構思並製作實用的參賽模型。

為進一步考驗學生的綜合能力，今屆首創「Market Fair市集展示」作為準決賽形式。各隊伍化身青年創業家，在香港資訊科技學院禮堂設立攤位，向現場超過100位擔任「投資者」及「用家」的評審，進行現場創業推介及產品推廣。新環節讓學生真正體驗科技項目由初步構思到商業化落地的全過程，全面考驗技術實力、表達技巧與市場觸覺。

決賽最終由來自天水圍循道衛理中學、天主教普照中學及化地瑪聖母女子學校的學生隊伍，憑藉出色表現勇奪全場總冠軍。主禮嘉賓向各隊頒發總冠、亞、季軍，以及「最具社會貢獻獎」、「最佳合作獎」與「最積極參與團體獎」，表揚學生在創新思維及團隊協作上的傑出表現。

為延續創科熱情，大會甄選出30名優秀學生，參與於3月14日及16日在廣州舉行、由中國移動（國際）有限公司支持的創科交流團。學生將深入走訪廣州科創基地，親身感受智慧城市與國家先進科技的發展。是次比賽為大灣區青少年提供優質交流平台，不僅提升新一代網絡素養，更為他們應對未來數碼挑戰及投身科研發展奠定堅實基礎。