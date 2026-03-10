入境處反非法勞工拘20人　中環天橋淪菲籍黑工開設「修甲按摩院」

入境處一連三日（8至10日）在全港各區，展開代號「劍魚」的反非法勞工行動。行動中，人員共搜查了19個目標地點，包括餐廳、護老院、賓館、工商大廈單位及公眾地方等，並拘捕20人。



其中屬菲律賓籍的1男2女，分別為違反逗留條件的現職外傭及訪客。調查顯示，該3人為賺取外快，於中環行人天橋、隧道等公眾地方，利用紙皮或帳幕搭建簡陋攤檔，以低價作招徠，自備美容工具為同鄉提供按摩及修甲等美容服務，每次收費約港幣50元。



人員在現場搜獲大量證物，包括按摩槍、按摩精油、修甲及相關美容用品等。（翁鈺輝攝）

被捕的20人中，14人涉嫌從事非法勞工或逾期逗留，分別為1男13女（28至50歲），大部分為印尼籍或菲律賓籍，當中包括11名外籍家庭傭工、一名逾期逗留的前外籍家庭傭工、一名以訪客身份在港逗留人士，及一名持有不允許僱傭工作擔保書人士。當中3人在酒樓及餐廳從事洗碗及廚房雜工，餘下11人從事按摩及修甲。

其餘6名被捕人為涉嫌聘用非法勞工或涉案的香港居民，分別為1男5女（30至60歲），均為涉案公司的東主及負責人。

3男女中環天橋及隧道設攤檔 收$50低價幫同鄉按摩修甲

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩交代案情指，調查人員於周日（8日）突擊巡查中區內多個行人天橋及隧道等公眾地方，以打擊外傭於假日違反逗留條件的情況。行動中共拘捕3名違反逗留條件的現職外傭及訪客，分別為1男2女（38至46歲），同屬菲律賓籍。

人員在現場搜獲大量證物，包括按摩槍、按摩精油、修甲及相關美容用品等。調查顯示，該3人為賺取外快，前往中環行人天橋、隧道等公眾地方，利用紙皮或帳幕搭建簡陋攤檔，以低價作招徠，自備美容工具為同鄉提供按摩及修甲等美容服務，每次收費約港幣50元。當中兩名被捕外傭是在休息日隱瞞僱主出外「開工」。

已經營一至兩個月 現場衛生情況非常惡劣

據悉，初步調查顯示，上述3名被捕人經營業務約一至兩個月，以現金交易為主，賺取的總收入仍在調查中。服務主要集中在中環行人天橋及隧道，由於位於街邊且人流密集，衛生情況非常惡劣，對周遭環境造成影響。行動中暫未有顧客被捕，處方不排除日後會有拘捕行動，將調查顧客是否與提供服務者合謀違反逗留條件。

其餘從事按摩工作的被捕非法勞工，工作地點則為商住大廈樓上。入境處將繼續跟進調查，不排除有更多人被捕或被檢控。

傅哲浩提醒各僱主與外傭，根據外傭標準僱傭合約，外傭只能按照合約附錄，在合約地址居住並為僱主辦理家務。合約明文規定，外籍家庭傭工不得受僱於任何其他人士從事其他職務，亦不得開辦或參與任何業務。

僱主不得安排或要求外傭為任何其他人從事任何工作，否則可能負上刑責。入境處會繼續與相關國家的領事館合作舉辦講座，提醒外傭守法的重要性。傅哲浩重申，入境處對非法勞工活動零容忍，非法勞工固然須面對刑事責任，但聘用不可合法受僱的人同樣屬於嚴重罪行。

人員檢獲僱傭合約。（翁鈺輝攝）

政府於2021年修訂《入境條例》，大幅提升聘用非法勞工的刑罰，最高罰款由35萬港元提升至50萬港元，監禁刑期由3年提升至10年。涉案公司的董事、經理、秘書或合夥人亦有機會負上刑責。入境處呼籲僱主在聘請勞工時，必須要查看求職者的身份證明文件，採取一切切實可行確保求職者可合法受聘。除此以外，僱主亦有責任向求職者查詢，如有懷疑便作出舉報。任何人士若違反有效的逗留條件即屬犯罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年，協助及教唆者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。若市民欲舉報非法勞工活動，可致電舉報非法勞工專線3861-5000，或以傳真、電郵或填妥網上舉報表格。