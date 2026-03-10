有片｜網傳新界的士車尾廂載電單車　網民：拖車嗰份都畀佢撈埋

網上流傳影片及照片，可見一輛新界的士在元朗公路沿中線行駛期間，車尾行李廂放置了一部電單車。有目擊事件的駕駛人士透露，事發約今日（10日）下午3時許，他駕車沿元朗公路行駛時，目擊該輛的士的車尾廂放置了一部電單車，目測的士司機有以繩索繫穩，車冚亦未見晃動，惟該名駕駛人士擔心安全，不敢尾隨的士，故在鄰線行車。



網上流傳3月10日下午，元朗公路有新界的士尾廂載電單車。（網上圖片）

事件引起網民嘩然，均稱難以置信，甚至有人質疑是AI生成的影片及圖像，亦有人直斥的士司機罔顧其他道路使用者的安全，「力學裏面唔似真實嘅圖片喎又係ai創作」、「係咪拍戲」。

有人戲謔車尾廂載行李每件收費6元，較召拖車便宜，不過一旦被警方檢控，罰款隨時貴過拖車費，「個的士佬接呢張單先好笑」、「拖車果份都比佢撈埋」、「闊過車身阿，比單你仲貴過比陁車$（拖車錢）」、「呢件唔止收六蚊」，但有人指影片及照片均未見到的士車牌，笑言「無法抄牌，無法影快相，因為車牌向天。」

網上流傳3月10日下午，元朗公路有新界的士尾廂載電單車。（網上圖片）

根據運輸署資料，大型手提行李須放入的士車尾行李廂，以免損壞車廂。的士司機可就每件擺放在車尾行李箱內的行李；或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。一般的士車尾行李廂可容納大約3件普通體積（1.7米長X0.7米闊X0.5米高）的行李。

而根據香港《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第41條，的士僅可用作運載乘客及其個人手提行李，禁止運載貨物、屬危險或厭惡性質或未經牢固包裝的貨物。若行李過大、過重或妨礙安全，即屬違規。一經定罪，最高可被罰款2,000元。