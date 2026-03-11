海關搗跨境私煙集團9日拘30人　檢20款私煙值$4900萬　部分為假煙

海關一連九日（3月3至11日）展開代號「晴空」的執法行動，搗破一個跨境私煙集團，共檢獲1,100萬支未完稅香煙，市值4,900萬元，應課稅值為3,600萬元，共拘捕30名涉案人士，並破獲5個私煙儲存倉庫。



海關相信，私煙集團不惜工本，利用成本極高的航空旅客將私煙偷運入境，企圖以「螞蟻搬家」的形式，嘗試「化整為零」地走私。是次檢獲的私煙部分來自東南亞地區的地下煙廠，大機會為假煙；檢獲的私煙牌子超過20種，加上部分牌子在本地不常見，相信會轉口圖利。據了解，今日行動揭發其中一被捕人攜帶約8萬支私煙入境，是單人攜帶私煙數量最高的一宗案件。



海關一連九日（3月3日至11日）展開代號「晴空」的執法行動，搗破一個跨境私煙集團。行動中，共檢獲1,100萬支未完稅香煙，市值4,900萬元，應課稅值為3,600萬元，共拘捕30名涉案人。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威表示，海關留意到，自2025年下半年起，有犯罪集團利用航空旅客的行李攜帶私煙入境，企圖以「化整為零」模式逃避海關偵查。海關稅收罪案調查科遂聯同機場科，策劃是次聯合行動。

「晴空」行動共分三個部分，第一，海關在行動期間，提高航空旅客的清關力度；第二，根據情報分析，於市內搗破私煙倉；最後，海關在重點時段，針對性打擊走私私煙的旅客。

機場科航空旅客及停機坪課高級督察賴兆銘稱，在過去3月4日至10日，海關在機場加強打擊走私私煙，共偵破8宗未完稅香煙入口的案件，並拘捕8名非本地男子，共檢獲24萬支未完稅香煙，市值110萬元，應課稅值80萬元。

海關留意到，這些未完稅香煙大部分來自東南亞地區，透過個人行李和寄艙行李走私到香港。海關人員在檢查行李時發現，這些行李內除了未完稅香煙外，並沒有其他個人物品。賴兆銘續指，海關亦留意到不法分子利用不同航點，包括曼谷、台灣、新加坡、大阪等，不惜工本在不同的東南亞地區起行，途經其他鄰近地方，再轉機來到香港，相信是希望透過這些迂迴路線，嘗試擾亂海關人員的追蹤，增加執法難度。

賴兆銘表示，在行動期間，香港海關機場科於3月8日拘捕一名60歲非本地男子。該名男子當時行經毋須申報的綠色通道，亦沒有向海關申報。根據調查，他從柬埔寨金邊起行，途經台灣，再轉機來香港。這個複雜且不合理的路線引起海關懷疑，人員遂揀選其行李檢查。

經檢查後，人員發現他的行李內除了5萬支未完稅香煙外，沒有任何其他個人物品，於是隨即將他拘捕。他其後被法庭判處7個月監禁，是本次特別行動中，機場科錄得最高刑罰的單一案件。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威指，海關發現私煙集團會利用航空旅客的行李將私煙偷運入境。根據情報分析，並與機場科人員緊密合作，經過深入調查後，發現私煙集團會將走私入境的香煙，送到工業大廈或位於鄉郊地區的鐵皮屋，作儲存、整合和裝箱，用以供應區內的私煙需求。部分私煙經過重新裝箱後，會砌好成板貨，懷疑準備轉口到外地。

海關在9天行動中，共搗破了5個私煙儲存倉庫，包括4個位於葵涌和屯門的工業大廈單位，以及一個位於新田的鐵皮屋。合共檢獲了1,010萬支私煙，估計市值約為4,600萬元，應課稅值約為3,300萬元。行動中海關共拘捕10男2女（33至66歲）。

蔡俊威續稱，為了有效從源頭打擊航空旅客走私私煙入境，海關在過去的九天，重點截查攜帶私煙而又無向海關申報的入境旅客，一共拘捕18名入境旅客。單在今天的行動中，海關就動員超過100人，在機場入境大堂布下「天羅地網」，一共拘捕10名旅客，包括6男4女（29至63歲）。海關表示，行動仍然會繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

海關在一連串的行動中，發現案件有以下特點：第一，以往私煙集團會使用傳統的貨運走私模式，例如水路或陸路。但海關嚴厲執法，接連偵破多宗走私私煙案件，促使私煙集團不惜工本，利用成本極高的航空旅客將私煙偷運入境。他們企圖以「螞蟻搬家」形式，嘗試「化整為零」地走私，但最終都難逃海關的偵查。

另外，這些被捕人大多數為非本地人士，海關留意到，私煙集團企圖運用「散彈槍」式的分散走私模式。他們安排旅客採取迂迴路線，首先在東南亞地區稍作停留，然後分散到不同的國家和地區，包括柬埔寨、台灣、泰國、馬來西亞、菲律賓等，乘搭當地航班轉機來香港，以為用這種分散模式就可以逃避海關的偵查。但蔡俊威指出，海關今天充分運用適當的資源，在重點時段作針對性部署，將這些走私香煙的旅客一網打盡。

蔡俊威又指，行動中，檢獲的私煙超過20個品牌，部分牌子在本地並不常見。因此海關有理由相信，部分私煙其實會轉口到鄰近煙草稅率較高的地區藉以牟利。另外，是次行動，共拘捕了30名涉案者，當中包括入境旅客、運送私煙的人以及管理私煙倉庫的人。當中12名被捕人已被落案起訴。

這批私煙均來自東南亞地區，於是向部分香煙生產商進行了解，海關得悉，這些香煙生產商並沒有在這些地區設置廠房，並懷疑這些私煙都是來自當地地下煙廠，當地的衛生情況成疑。而來自這些地區的私煙，極有可能是假煙。

海關表示，去年亦有展開同類型針對航空旅客走私香煙的執法行動。參考2025年第四季在機場拘捕的49名旅客，當中47人已在裁判法院被定罪，全部被判處監禁，刑期由4星期至9個月不等。海關表示歡迎法庭判刑，監禁判刑具有相當阻嚇性，亦反映出罪行的嚴重性。

海關亦提醒入境旅客，千萬不要鋌而走險，以身試法。海關重申，從事任何私煙活動均屬嚴重罪行。根據《應課稅品條例》，任何人進口、處理、管有、售賣或購買私煙，均屬違法。一經定罪，最高可被罰款港幣200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，或填寫舉報罪案專用的網上表格，舉報懷疑私煙活動。