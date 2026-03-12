有片︱青馬大橋10車撞　多車收掣不及撼前車　司機：後面一堆車撞

青馬大橋往機場方向今日（12日）早上8時半發生10車連環相撞，造成10人受輕傷，2人一度被困，有車冒煙。現場可見，有私家車被撞至翻側、多輛車輛出現嚴重損毀、車胎飛脫、玻璃散滿一地。網上流傳車CAM影片拍得事發一刻，當時車輛沿快線行線，前方白色Tesla私家車打「死火燈」並收慢停低，後方私家車收掣不及撞至，車頭冚更剷上白色Tesla車尾。



前方白色Tesla私家車打「死火燈」並收慢停低，後方私家車收掣不及撞至。（Kooy Mak_馬路的事討論區）

司機張先生向記者表示，他見前方車輛停下，於是他亦收慢，未有撞向前方車輛，惟後方車輛疑收掣不及撞至，他指：「後面一堆車『嘭嘭嘭』（撞），停晒。」另外，司機戴先生當時在中線行駛，車速約60、70公里，由於快線的車輛相撞，有車輛因而「彈咗出去撞到我架車」，幸他沒有受阻礙：「慢啲就仲大件事。」

寶馬翻側路中。

意外令往機場交通早上嚴重受阻，巴士公司及港鐵亦為前往機場乘客作出特別安排。有旅客因為交通意外而錯過航班，需要花費多一倍價錢購買下一班航班機票，「已經提前兩個幾鐘嚟，但都塞車塞咗個幾鐘」。

運輸署宣佈，較早前因交通意外而封閉的青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向）的快線現已解封。青嶼幹線下層（往機場方向）現已關閉。途經青嶼幹線（青馬大橋）（往機場方向）的巴士服務陸續回復正常。

白色私家車撞至調頭，司機位車門被撞毀。（網上圖片）

其中有私家車翻側，有車輛車頭車尾嚴重損毀；另有私家車有濃煙冒出。（網上圖片）