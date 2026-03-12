藍田夾公仔店遇竊｜店主：將換鎖設夾萬　稱有行家遭同一手法盜竊

藍田滙景廣場今晨（12日）發生盜竊案，有閉路電視片段拍得兩名男賊進入一間夾公仔店內，其中一男手持士巴拿以純熟手法將唱錢機的鎖撬開，取走機內約2.5萬元現金，其後逃去無蹤。《香港01》記者今日到場了解，發現唱錢機的鎖已換上較厚的鎖頭，亦有客人到場唱錢。店主吳先生接受電話訪問時，正前往旺角購買夾萬。他稱今次是開業約一年以來首次遇竊，但獲悉有葵涌及新蒲崗開店的行家近日亦遇竊，根據犯案手法、衣著等懷疑為相同賊人所為。



現時唱錢機已換上較厚鎖頭。（林振華攝）

夾公仔店職員林小姐接受訪問時稱，今早接到客人訊息通知後，立即查看閉路電視，發現有兩名男子撬開唱錢機。她形容整個過程只有兩分鐘，「一開就拎晒所有嘢」；又指店內通常每半個月清一次錢，幸好昨日清過一次數，已清走部分現金，避免了更大損失。

店主吳先生則表示，於上址經營夾公仔店約一年，之前未曾試過遭盜竊。他續指，唯有換成較厚的鎖頭以免再次被撬開，又稱現時正往旺角購買夾萬，會將機內金錢「日日清」以降低損失。

吳先生又指，將遇竊片段放在網上後，有在葵涌及新蒲崗經營夾公仔店的同行聯絡他，稱店舖於2月底亦遭盜竊，分別失約8,000及1萬元，根據犯案手法、衣著等，懷疑為相同的賊人所為。

職員林小姐形容整個盜竊過程只有兩分鐘，「一開就拎晒所有嘢」。（林振華攝）

店舖閉路電視片段可見，事發今日（12日）凌晨4時許，兩名黑衫男子進入一間夾公仔店，其中一人戴口罩、手套及戴上外套的帽作遮掩；另外一男則毫無掩飾，亦無戴手套，持士巴拿撬開夾公仔機旁邊的唱錢機。

當撬開唱錢機後，兩名男子伸手將大疊現金及裝載現金的膠盒取走，其中一男立即將現金、膠盒放進袋內，但由於斜揹袋太小，無法裝載所有物品，有現金及膠盒一度跌落地上。二人手忙腳亂，邊將贓物塞進袋內，邊說「放唔到入去嘅！」其後他們拆開膠盒取出現金，終成功放入袋內，之後逃去無蹤。

兩名黑衫男子進入涉事夾公仔店舖內，其中一男手持士巴拿撬開夾公仔機旁邊的唱錢機。（threads／lingcatch6688）

男子手忙腳亂將錢放入袋內。（threads／lingcatch6688）

警方表示，今日（12日）早上11時36分，接獲滙景商場一名男子報案，指5樓一間夾公仔店舖的唱錢機疑遭人破壞。警員接報到場，發現涉事唱錢機有被撬痕跡，約2.5萬元現金被盜去。翻查閉路電視後，發現凌晨有兩名男子用士巴拿撬開唱錢機，偷走機內現金。案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第3隊跟進。

葵涌及新蒲崗的夾公仔店早前發生同類型盜竊案

