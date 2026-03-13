山頂纜車一度暫停｜印度客摸門釘轟零通知　台灣客等待至恢復行駛

山頂纜車今早（13日）發生信號故障，服務一度全面暫停，導致大批準備登頂的遊客在花園道總站「摸門釘」。突如其來的故障令不少早已在網上購票的旅客大失預算，有特意提早到場的印度旅客不滿購票平台「零通知」，令他們大失預算。有台灣旅客則決定繼續等候直至重開，幸好經搶修後，纜車服務最終於上午10時50分恢復正常。



職員在場解說。（黃偉民攝）

遊客到纜車站才發現服務暫停。（黃偉民攝）

巴士站有候車人龍。（黃偉民攝）

印度遊客Tushar S到纜車站「摸門釘」感到失望。（黃偉民攝）

印度遊客Tushar S受訪時直言對安排感到「非常失望」。他表示，早前已透過網上平台購買了包含特快（Priority Pass）套票，並將山頂行程視為今日的重頭戲，他們今早更特意提早抵達現場，詎料卻「摸門釘」。他續指，今早現場只有一名職員告知纜車關閉，未有提供太多資訊；後來才增派更多職員協助解答。

不滿無電郵短訊通知 變陣轉往澳門

Tushar S透過手機應用程式購票，認為平台理應在發生延誤或停駛時，即時向用戶發送推送通知或電郵，不滿欠缺通知機制：「沒有電郵、沒有短訊、沒有電話，應用程式上亦沒有任何通知，甚麼都沒有。」而目前仍未獲保證能否成功退款，他與同行友人表示下次將會轉往澳門旅行。

黃女士打算等候纜車恢復服務。（黃偉民攝）

來自台灣的黃女士專程到來坐纜車遊山頂，她坦言有點失望：「等一下，有就坐，沒有就改行程，會有一點（失望）。」只是她不打算轉坐巴士：「不會轉坐巴士，來這裏就是坐纜車，坐巴士有點可惜。」幸纜車最終於10時50分恢復行駛。