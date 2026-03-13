元朗公路4車連環相撞包括兩巴士　21人受傷

元朗發生車禍。今日（13日）傍晚接近7時，元朗公路近博愛交匯處對開有4車相撞，順序為一輛貨車、兩輛巴士及一輛掛有粵港牌的私家車。意外中21人受傷，包括兩輛巴士上共18名乘客及一名車長、私家車司機和貨車司機，分別被送往博愛醫院、天水圍醫院及屯門醫院治理。



據讀者提供圖片可見，現場有私家車撞至氣袋彈出、車頭冚摺起變形；其中一輛巴士擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。大批傷者路中待援，其後有救護員、消防及警員在場施援。被撞貨車跟車工人透露，當時公路交通擠塞，前方有私家車懷疑切線，貨車於是煞停，後方有車輛疑收掣不及釀成意外；有巴士乘客則稱，目睹有乘客被拋離座位跌在地上，亦有人流鼻血。



因交通意外，元朗公路（往屯門方向）近博愛醫院的部分行車線，以及元朗公路通往十八鄉交匯處的支路一度封閉。

元朗公路發生4車相撞意外，多人受傷。（FB／屯門公路塞車關注組 ChiWai Wong）

九巴回覆《香港01》查詢時表示，傍晚約6時半，九巴兩輛分別行走路線276B及路線269B的巴士，駛至元朗公路過博愛交匯處時，與一輛貨車及私家車發生交通事故，初步消息兩輛巴士合共有18名乘客及1名車長受輕傷。九巴已即時暫停涉事車長駕駛職務，並會派員慰問傷者及調查事發原因。

大批消防、救護員及警員在場施援。（讀者提供）

私家車車頭嚴重損毀。（threads／soul_wkw）

車禍後，涉事巴士車頭擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（threads／soul_wkw）