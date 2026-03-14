有片｜元朗平治司機棄車逃逸　兩途人捱撞倒地不起　救護即場急救

元朗今日（14日）清晨發生涉及毒品的車禍，一輛平治私家車撞傷兩名途人及撞貨車後，司機棄車不顧，並將一大袋依托咪酯丟入垃圾桶後逃去無蹤，警方現正展開追緝。《香港01》獲讀者提供片段，可見兩名途人被撞後，其中一人狀甚痛苦，另一人倒地不起，而救護員接報到場後即場為他們急救。



兩名途人被撞後，其中一人狀甚痛苦，另一人倒地不起。（讀者蔡小姐提供）

由片段所見，兩名傷者倒在馬路中，彼此相距約3米。其中一人穿黃黑色衫，在地上轉身狀甚痛楚；另一人沒有郁動，其後救護員到場為他們急救及包紮。而涉事平治停在約15米外，車頭撞貨車車尾，有交通警員向貨車司機了解情況。

另一名傷者倒地不起。（讀者蔡小姐提供）

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事發於今日（14日）清晨5時40分，平治私家車駛至大棠路和裕景坊交界時，先後撞到行人過路處上兩名男途人及一輛輕型貨車，司機繼而棄車逃去。兩途人由救護車送往博愛醫院接受治理；警方正追緝涉事司機。

司機棄車逃去無蹤。（翁鈺輝攝）

警方接報到場在附近一個垃圾桶內檢獲80包懷疑依托咪酯（前稱太空油），疑是該名平治司機丟低，召警犬到場搜車。

緝毒犬搜查涉事平治。（翁鈺輝攝）

警方圍封涉事平治。（翁鈺輝攝）

警員圍封案中垃圾桶。（翁鈺輝攝）

垃圾桶內檢獲懷疑依托咪酯。（翁鈺輝攝）

警方經初步調查後稱，被撞輕型貨車司機姓李40歲，事件中沒有受傷；兩名途人為南亞裔分別23歲傷者右手右腳痛，38歲傷者下半身痛，清醒送往博愛醫院。

事發時平治沿大棠路往十八鄉路方向行駛，至裕景坊失事撞行人過路處的燈箱及兩名途人；平治駛前約15米，與李架駛的輕型貨車相撞。平治司機棄車不顧，落車往裕景坊逃去，在約10米外，將一包懷疑毒品丟入垃圾桶，警方事後在內檢獲80粒依托咪酯。案件列交通意外有人受傷及販毒跟進，正追緝涉案司機。