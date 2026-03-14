荃灣竹林襌院兩和尚涉襲擊案　一傷一被捕　傷者：唔會同佢和解

佛門清淨地有和尚打人被捕。今日（14日）上午9時40分，警方接獲報案，指荃灣芙蓉山路竹林襌院有兩名和尚打架。人員到場經調查，初步相信沒有牽涉武器，一名和尚由救護車送往仁濟醫院治理，另一人被帶上警車，案件列襲擊致有人受傷，警方現正調查。

現場消息稱，二人因排隊問題爭執有推撞，一人報稱受傷，另一人涉襲擊被捕。遇襲和尚受訪時稱，施襲者早有打人前科，直言不會與他和解，而今日是禪院法會最後一日，他坦言：「（對法會）一定多多少少有啲影響。」



竹林襌院發生襲擊致有人受傷案。（翁鈺輝攝）

遇襲和尚登上救護車，隨後送院治理。（翁鈺輝攝）

受傷和尚在醫院接受《香港01》訪問時稱，涉嫌襲擊被捕的和尚早有前科：「呢個人打過好多人，唔係打我一個人，好多人忍住佢呀！香港打人係犯法，唔係你話睇邊個唔順眼就可以打人，如果邊個對唔住你，你可以講道理，你要講出嚟。」他坦言難以理解對方出手的原因，「佢可以搵任何理由打人，你聲音大聲音細，行路快行路慢都可以打」。

受傷和尚續指，自己常駐竹林襌院，對方因禪院近日舉辦法會而臨時獲請來幫手，雙方平日素無往來。至於今次事件的導火線，他則拒絕多談：「始終係佛教嘅事，我唔想畀呢件事搞得太大。」只是強調打人是犯法：「你可以睇人唔順眼，係你權利，個個性格唔同，但係動手打人係犯法。佢話要同我和解，我係唔會同佢和解。」

由於竹林襌院3月8日至14日舉辦法會，今日是最後一日，但卻有和尚遇襲及被捕，他坦言：「一定多多少少有啲影響。」

一名和尚涉嫌襲擊致他人身體受傷被捕，登上警車離開。（翁鈺輝攝）

竹林襌院發生襲擊傷人案。（翁鈺輝攝）