警國安家好競速比賽逾300學生參與　結合運動認識國安法四大罪行

為提升青少年對國家安全的認識及歸屬感，並推廣社區和諧與健康生活，屯門警區於剛過去的周日（8日），在屯門兆麟體育館舉辦「國安家好屯門中學競速比賽」。比賽吸引區內近20間中學積極參與，共有近300名學生組成隊伍同場競技，現場氣氛熱烈。以互動競速形式進行，參賽學生結合國安知識與運動，透過拳腳動作打擊象徵國安「四大罪行」的目標，合共完成超過21,000次動作。



屯門警區舉辦「國安家好屯門中學競速比賽」，吸引近300名學生組成隊伍同場競技，結合國安知識與運動，透過拳腳動作打擊象徵國安「四大罪行」的目標，合共完成超過21,000次動作。

活動獲多個團體支持，包括屯門民政事務處、香港豐生跆拳道、屯門區中學校長會等，各團體及學校與警方攜手推動國家安全教育，展現社區各界的共同參與。活動嘉賓包括中聯辦新界工作部處長李偉希、屯門警區指揮官總警司馬偉卿、屯門民政事務助理專員朱旻聰等。

馬偉卿在活動中強調，國家安全是香港警務處的首要行動目標，並指出「國家安全是社會繁榮穩定的根基，更是國家長遠發展的重要保障」。他表示，這次活動不僅是競技場，更是國安法的實景課室，屯門警區將通過舉辦此類結合體育與教育的活動，讓青年在鍛鍊身體的同時，深刻認識的國安法的四大罪行，避免被敵人利用，危害自己國家。

屯門警區舉辦「國安家好屯門中學競速比賽」，吸引近300名學生組成隊伍同場競技，屯門警區指揮官總警司馬偉卿在活動上致辭。

另外，國際公益法律服務協會國家安全教育中心課程總監朱偉明獲邀擔任國安導師，並在活動上發表專題演講，闡述國家安全的重要性，以及青年人在日常生活中如何維護國家安全，獲得全場熱烈掌聲。

是次比賽不僅融合體能、速度與團隊精神，還將國家安全教育元素融入其中，使參賽學生在比賽過程中完成一系列考驗反應、協作及知識的關卡，充分展現了青春活力與拼勁。參與活動的學生們普遍表示，透過這類競技比賽學習國家安全知識，既生動有趣，也能深化對國家發展的認識。比賽中，學生們全力以赴，展現出友誼第一、比賽第二的體育風尚，並成功地感受到團隊合作的精神。

馬偉卿表示，屯門警區將繼續舉辦各類型的活動，加強與青少年的互動，共同構建安全和諧的社區。

屯門警區舉辦「國安家好屯門中學競速比賽」，吸引近300名學生組成隊伍同場競技，結合國安知識與運動，透過拳腳動作打擊象徵國安「四大罪行」的目標，合共完成超過21,000次動作。