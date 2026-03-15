網民直擊東鐵綫列車現色狼　疑借袋掩護伸手抽水　已報警處理

港鐵東鐵綫疑現色狼！有網民在社交平台發文，指上周四（12日）上午8時許乘搭東鐵綫往金鐘方向列車時，懷疑遭一名男子從後「抽水」，她其後避開對方，卻目擊該名男子轉移目標，以手提「飯袋」作掩護，伸手觸摸另一名女乘客的臀部。該網民拍下整個事發經過，並表示已透過警方電子報案中心舉報，呼籲大眾乘車時提高警覺。《香港01》已向警方查詢。



有女網民在社交平台發文，指日前早上乘搭東鐵綫往金鐘方向列車時，懷疑遭一名男子從後非禮「抽水」。（資料圖片）

發文者乘車遇背後怪手 轉位避開疑人

該名網民在Facebook群組「大埔谷」發文，公開事件經過並提醒街坊小心。她指事發於3月12日早上約8時15分，當時她在大埔墟站登上一列往金鐘方向的列車。由於正值繁忙時間，車廂內非常擠迫。當列車駛向大學站期間，事主一直感覺到左邊身後「有啲嘢係咁hi（觸碰）到我pat pat位（臀部）」。

她起初以為是人多擠迫，被後方手持袋子的男乘客不小心碰到，但隨着列車行駛，她漸漸察覺不妥：「開始感覺到唔係袋，係有隻（手）不斷輕輕咁掃過。」事主頓時感到極不自在，但怕引起誤會未有即時出聲。直至列車駛至大圍或九龍塘站時，她趁有人落車便轉移位置，避開該名男子。

飯袋作掩飾 「怪手」撩前方女乘客

不過，事主換位後，發現該名男子亦跟隨換位，站到另一名穿間條衫的女乘客身後。事主於是暗中觀察對方舉動，結果目擊該男子將一個類似「飯袋」的袋子放在身前作掩飾，另一隻手則慢慢向前方女子的臀部靠近，期間更「不時用手指撩下人」。事主形容男子「成程車隻手都不安份地抽人水」，直指正常男子絕對不會將手放在該位置，深信並非誤會。

該網民拍下事發經過，並表示已透過警方電子報案中心舉報，呼籲大眾乘車時提高警覺。（資料圖片）

事主自責未敢發聲 事後已電子報案

事主坦言，當時並沒有勇氣即時挺身而出指證色魔，只能默默用手機拍下照片及影片，事後對此感到非常抱歉。她決定將事件公開，希望藉此呼籲大眾注意，並怒斥涉事男子「唔好再抽水」。她其後在帖文更新中補充，目前已完成警方的電子報案程序交由執法部門跟進。

事件吸引近千名網民點讚及過百留言，不少人看相關片段之後亦認為該名男子相當有可疑，又指已有影片拍攝整個過程，有足夠證據，希望警方能夠認真調查。