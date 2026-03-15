警搗沙田村屋毒品倉　檢$2000萬可卡因　無業男收數萬元管倉被捕

警方毒品調查科昨（14日）於沙田一個村屋位置採取行動，揭發一個毒品儲存倉，並拘捕一名28歲本地無業男子，檢獲24公斤懷疑可卡因，市值約港幣2000萬元。警方調查指，無業男收取數萬元報酬擔任倉庫管理員的角色。



警方在村屋檢獲24磚懷疑可卡因， 約重24公斤，市值約港幣2000萬元。（鄭嘉惠攝）

毒品調查科行動組高級督察陳源勲講述案情指，警方日前經過深入調查，鎖定一個販毒集團，昨凌晨時份（14日）採取行動，在沙田一間村屋位置附近截查一名可疑男子，並在其身上檢獲3包懷疑可卡因。

警方其後將男子押至上址一個村屋作進一步調查，發現有人利用村屋作毒品儲存倉，警方在屋內檢獲24磚懷疑可卡因， 約重24公斤，市值約港幣2000萬元。警方隨即以「販運危險藥物」罪拘捕一名姓區（28歲）的本地男子，他現正被警方扣查，稍後會被暫控一項販運危險藥物罪，而案件將於明日（16日）在沙田裁判法院提堂。

警方在村屋檢獲24磚懷疑可卡因， 約重24公斤，市值約港幣2000萬元。（鄭嘉惠攝）

陳源勲指，相信行動成功堵截該批毒品流入市面。經初步調查，警方相信涉案被捕男子於網上受販毒集團招募，以數萬元報酬擔任倉庫管理員的角色。警方強調，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。

警方強調販毒屬嚴重罪行，要負上刑責，亦會令前途盡毀，斷送光陰，呼籲市民切勿以身試法。