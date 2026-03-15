荃灣2歲童墮斃｜死者與兄客廳玩耍突墮樓　警拘父母涉疏忽照顧

今日（15日）荃灣恆麗園一名2歲大男童懷疑從高處墮下，其父親隨即自行帶男童到荃灣港安醫院求醫，但經搶救後證實不治。現場消息指，事發時家人均在單位內，男童與兄長在客廳玩耍，墮樓原因有待調查，案件交由荃灣警區重案組第二隊跟進。警方初步以「疏忽照顧兒童」拘捕死者父母。



初步調查顯示，一對夫婦及其7歲及2歲兒子同在上址單位居住，事發時一家人均留在家中。消息指，當時死者與兄長在家中客廳玩耍，母親在客廳處理其他事務，父親則在睡房休息。期間兄長突告知母親，弟弟不慎墮樓。父親得知後情緒激動，立即趕落樓，並與保安員發現死者倒臥在平台位置，毫無任何反應。途人見狀報警求助。

父親立刻帶同死者乘坐的士前往港安醫院搶救。經搶救後，今早11時41分由港安醫院醫生證實死者不治。

意外發生後，刑事調查組與鑑證科人員在恆麗園5座5樓一單位調查，又在客廳內蒐證，以及打開窗拍攝死者墮樓位置。據觀察，客廳有窗戶沒有安裝窗花。

人員到場調查。（黃學潤攝）

警方到場調查。（黃學潤攝）

今早10時37分，一名2歲大男童被發現倒臥在荃灣恆麗園5座平台，陷入昏迷，懷疑他從高處墮下。其47歲父親隨即自行帶男童到荃灣港安醫院求醫，但經搶救後證實不治。另外，事件中該父親亦腳趾受傷。

警員在5座平台調查。（黃學潤攝）

男童被送往荃灣港安醫院搶救。（黃學潤攝）