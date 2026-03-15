涉從泰國曼谷攜170萬元大麻花來港斷正　兩男旅客被控販毒明提堂

​海關昨日（14日）在香港國際機場偵破一宗涉及兩名航空入境旅客的販毒案件。其中一名41歲的男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其手提行李箱中發現一批懷疑大麻花，遂把該名男子拘捕。跟進調查後，海關人員在同日於機場再拘捕一名39歲同樣由泰國曼谷抵港的懷疑涉案男旅客。案中共檢獲約8公斤懷疑大麻花，估計市值約170萬元。



經調查後，涉案的兩名被捕人士已共同被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。



海關拘捕兩名從泰國曼谷抵港男旅客，檢獲170萬元大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。

海關拘捕兩名從泰國曼谷抵港男旅客，檢獲170萬元大麻花。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。