九龍灣9傷車禍｜司機夫婦無戴安全帶 疑油門當煞掣 妻子拋出車
撰文：馬耀文
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九龍灣臨興街今午（16日）發生車禍，一輛粵港牌平治電動車失事撞欄，剷上行人路，女乘客連同8名途人受傷，9人全部清醒送院。警方交代詳情時指，初步相信涉事私家車司機調頭時，誤將油門當成煞車掣，失控剷上行人路，撞到8名途人；坐於車頭乘客位的女乘客，疑沒戴安全帶被拋出車外，頭部重創、肋骨亦有受傷；警方已拘捕涉事75歲男司機。據了解，涉事司機及女乘客為夫婦，當時兩人均無戴安全帶。
東九龍總區交通意外調查組督察蔡紹基稱，警方經初步調查後，相信涉事私家車司機於美羅中心二期外調頭時，將油門當成煞車掣，繼而失控撞上行人路，撞到8名途人，而坐於車頭乘客位的女乘客，疑沒戴安全帶被拋出車外，最終共7男2女（18至75歲）受傷，其中被拋出車的女乘客，因撞擊頭部而嚴重受傷，幸經急救後，情況已轉趨穩定；其他傷者則分別頭、手、身體有不同程度擦傷，一人頸部受傷。
警方經調查後，初步相信車禍沒有任何刑事成份，已拘捕75歲司機，並循危險駕駛引人他人嚴重受傷調查，他沒有醉駕或藥駕。蔡紹基續指，私家車男司機及女乘客為夫婦關係，司機精神及健康情況亦沒有問題，警方事後亦傳召運輸署驗車主任，經檢驗後相信當時女乘客沒有戴安全帶，被拋出車外導致頭部及肋骨受傷。據了解，男司機亦無戴安全帶。
事發在今午12時41分左右，現場是臨興街香港大學附屬學院李韶伉儷樓對開，事後可見一輛銀灰色平治電動車橫亘路中，旁邊欄杆撞爛，行人路上的樹倒塌，有傷者倒在行人路和馬路上。
救護員趕至即場為傷者包紮，有人頭破血流，有人手腳受傷，隨後由救護車分別送到聯合醫院及伊利沙伯醫院治理。
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