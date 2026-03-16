九龍灣9傷車禍｜警拘司機揭油門當煞掣　女乘客沒戴安全帶拋出車

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九龍灣臨興街中午發生車禍，一輛掛有粵港車牌的平治電動車失事，撞斷欄杆剷上行人路，造成9人受傷，當中大部分是途人。警方下午3時左右，在現場交代案情，《香港01》進行直播。



警方表示，初步相信涉事私家車司機調頭時，將油門當成煞車掣，繼而失控撞上行人路，撞到8名途人，而坐於車頭乘客位的女乘客，疑沒戴安全帶被拋出車外，最終共7男2女（18至75歲）受傷，其中被拋出車的女乘客因撞擊頭部而嚴重受傷，幸經急救後，情況已轉趨穩定；其他傷者則分別頭、手、身體有不同程度擦傷，一人頸部受傷。

警方經調查後初步相信沒有任何刑事成份，已拘捕75歲司機，並循危險駕駛引人他人嚴重受傷調查，他沒有醉駕或藥駕。

男司機由警車載走。（馬耀文攝）

掛有粵港車牌的平治電動車停在路中。（馬耀文攝）

事發於中午12時41分，一輛掛有粵港車牌的平治電動車失事，撞斷欄杆剷上行人路，多名傷者分別跌在行人路和馬路。警方稱，事故共9人受傷，包括7男1女途人，與及私家車上的女乘客；涉事私家車中年男司機無恙，由警車載走調查。

欄杆和樹木被撞斷。（馬耀文攝）

救護員替傷者包紮。（馬耀文攝）

現場是臨興街香港大學附屬學院李韶伉儷樓對開，一輛銀灰色平治電動車橫亘路中，旁邊欄杆撞爛，行人路上的樹倒塌，有傷者倒在行人路和馬路上。

救護員趕至即場為傷者包紮，有人頭破血流，有人手腳受傷，隨後由救護車分別送到聯合醫院及伊利沙伯醫院治理；警方正調查涉事車輛和司機。

其中一名傷者傷勢分類紅色，被送到伊利沙伯醫院。（黃學潤攝）

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行人路欄杆被撞爛。（網上圖片）