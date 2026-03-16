新界的士車尾箱載電單車公路行駛　46歲司機涉駕駛危險車輛遭票控

早前網上流傳影片及照片，可見一輛新界的士在元朗公路沿中線行駛期間，車尾行李箱放置了一部電單車。有網民直斥的士司機罔顧其他道路使用者的安全，目擊的駕駛人士亦顧慮危險擔心安全，不敢尾隨的士。



警方表示，新界北總區交通調查組表示，十分重視事件，主動介入調查及追查涉事司機身份。經深入調查後，人員今日（16日）票控一名46歲姓莊男司機，涉嫌「駕駛危險車輛」。



網上流傳3月10日下午，元朗公路有新界的士尾箱載電單車。（網上圖片）

有目擊事件的駕駛人士透露，上周二（10日）下午3時許，他駕車沿元朗公路行駛時，目擊該輛的士的車尾箱放置了一部電單車，目測的士司機有以繩索繫穩，車冚亦未見晃動，惟該名駕駛人士擔心安全，不敢尾隨的士，故在鄰線行車。

事件引起網民譁然，均稱難以置信，甚至有人質疑是AI生成的影片及圖像，亦有人直斥的士司機罔顧其他道路使用者的安全，「力學裏面唔似真實嘅圖片喎又係ai創作」、「係咪拍戲」。

有人戲謔車尾箱載行李每件收費6元，較召拖車便宜，不過一旦被警方檢控，罰款隨時貴過拖車費，「個的士佬接呢張單先好笑」、「拖車果份都比佢撈埋」、「闊過車身阿，比單你仲貴過比拖車$（拖車錢）」、「呢件唔止收六蚊」，但有人指影片及照片均未見到的士車牌，笑言「無法抄牌，無法影快相，因為車牌向天。」

網上流傳3月10日下午，元朗公路有新界的士尾箱載電單車。（網上圖片）

警方提醒，道路使用者應謹記遵守交通規則。根據香港法例374G道路交通（交通管制）規例58條，在道路上的汽車司機需確保該汽車的一切部份及附件，不會對在汽車的人或對在道路上或附近的任何人造成或相當可能造成危險。

根據運輸署資料，大型手提行李須放入的士車尾行李箱，以免損壞車廂。的士司機可就每件擺放在車尾行李箱內的行李；或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費。一般的士車尾行李廂可容納大約3件普通體積（1.7米長X0.7米闊X0.5米高）的行李。

而根據香港《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第41條，的士僅可用作運載乘客及其個人手提行李，禁止運載貨物、屬危險或厭惡性質或未經牢固包裝的貨物。若行李過大、過重或妨礙安全，即屬違規。一經定罪，最高可被罰款2,000元。