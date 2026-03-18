有片︱青朗公路水牛闖馬路被車撞　同伴匿草叢　往九龍行車線解封

今日（18日）上午7時許，警方接獲一名駕駛人士報案，指他駕駛私家車於大欖隧道管道前撞到一隻牛。人員到場發現受傷牛隻，再發現另有兩隻水牛匿在草叢，隨即通知漁護署到場協助。經警方及漁護處理後，今早10時55分，青朗公路（往九龍方向）近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封。



因青朗公路發現動物，往九龍方向近錦上路港鐵站的部份行車線一度封閉，上址路段一度擠塞，九巴第279X及978號線亦改道行駛，車龍一度到達元朗公路近福亨村及新田公路近逢吉鄉路。

經警方及漁護到場處理後，至早上10時55分，運輸署宣佈，較早前因較早前動物發現而封閉的青朗公路（往九龍方向）近錦上路港鐵站的部份行車線現已解封。

有網民拍攝到其中一隻水牛在公路上徘徊的情況，現場三線行車，牛隻在路中進退兩難，顯得相當無助；地上有血跡，車輛紛紛慢駛。前方有一輛私家車停在路邊，地面散落損毀的配件。

讀者吳先生指，他在青朗公路往九龍方向，距離管道入口約3公里外見到路邊草叢有兩隻牛，其時路面交通非常擠塞，車輛相當慢速；其後駛前不遠，再見到另一隻牛在路中徘徊，而這隻牛明顯已告受傷。

一隻牛牛在公路中徘徊，進退兩難。（網上圖片）

至早上9時43分，漁護署人員帶同麻醉槍到場。約10時許，先用繩綁著受傷水牛惟無果，水牛跑到草叢後，人員發射麻醉槍，水牛中槍後倒下，人員隨後將牠移到上車帶走。至於在草叢另外兩隻水牛，人員稱由於牠們現時安全，沒有危險，故留在原地沒有帶走。