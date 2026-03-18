尖沙咀花槽火｜K11 MUSEA職員持滅火筒救火　新世界發嘉許信表揚

尖沙咀梳士巴利花園昨晚（18日）有花槽起火，現場影片可見火勢沿花槽及旁邊的圍牆蔓延，熊熊烈焰燒至圍牆頂部，從對面大廈也可見到火勢猛烈。一名K11 MUSEA的職員見狀，從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火，其英勇表現獲網民讚許。



新世界發展有限公司發言人回覆《香港01》查詢表示，為表揚相關同事在事件中的迅速反應及專業表現，集團將向物業管理部及有關人員發出嘉許信，對他們的工作予以鼓勵及肯定。



尖沙咀K11 MUSEA對開一個花槽起火，火勢猛烈。（Threads@garyleungyeeeeeeeee）

新世界發展有限公司發言人表示，就昨日晚上在尖沙咀K11 MUSEA一個戶外花槽位置發生的火警，事發時，集團已旋即按既定應變措施來果斷處理，物業管理部職員攜帶滅火筒到場嘗試撲救，消防人員亦迅速接報到場，10分鐘內將火勢完全撲滅，事件中無任何人士受傷或不適，並正由警方及消防處調查起火原因。

為表揚相關同事在事件中的迅速反應及專業表現，集團將向物業管理部及有關人員發出嘉許信，對他們的工作予以鼓勵及肯定。集團一向高度重視防火及安全管理，將加強巡查旗下物業項目，盡力防止同類事件再發生。

事發於昨晚（17日）約8時17分，警方及消防接報，梳士巴利花園範圍、即梳士巴利道18號K11 MUSEA對開一個花槽起火。消防趕至現場將火救熄，事件中幸無人受傷，毋須疏散。據了解，懷疑有人遺下未熄滅的煙蒂，釀成火警。

尖沙咀K11 MUSEA對開一個花槽起火，火勢猛烈，有網民指見到有疑為K11 MUSEA的職員，從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火。（Threads @ochanwhatsup）

從網民上載到社交平台的影片可見，當時花槽部分位置已冒出藍紫色火焰，一名穿白衣男子走到花槽旁，用滅火筒救火，其間曾因煙霧太濃而要向後退開，隨即又繼續上前救火。惟火勢太大，滅火筒用盡後仍未熄滅，此時消防員趕至開喉射水，終成功將火救熄。

目擊者表示，協助救火的是K11 MUSEA職員，當時他從商場內「攬住個滅火筒」衝出嘗試救火。對於職員救火行徑，有網民認為「一定要加（嘉）許下」對方；亦有人稱消防在約5分鐘內已趕抵現場，將火救熄。《香港01》記者現場所見，圍牆上方的玻璃圍欄熏黑；花槽植物焚毀，旁邊地面遺下大堆灰燼，有工人在場清理。