車Cam｜澳門七人車高速切線炒水馬　波及兩車釀4傷　一人曾被困

澳門發生嚴重車禍。今日（18日）晚上約7時半，一輛巴士與兩輛七人車於友誼大馬路彎位近賽車看台相撞，據報4人受傷，其中一名七人車男司機被困。救援人員接報趕抵，消防救出被困司機，他右大腿骨折；另外兩車男司機及一名巴士女乘客則胸部挫傷，4名傷者（35歲至61歲）均清醒送院治理。



網上流傳事發一刻車CAM影片，可見CAM車沿右線往海立方方向行駛。片段至約13秒時，一輛疑掛有中港澳三地車牌的白色七人車由左線高速駛前，切向右線隨即失事直剷水馬，霎時水花四濺。鄰線一輛往相反方向行駛的巴士始料未及，撞向白色七人車，白色七人車向順時針轉約45度橫亘路中，水馬碎片散落一地。現場圖片及影片可見，另一輛涉事的深色七人車疑打「白鴿轉」停於巴士前方，3車車頭嚴重損毁，擋風玻璃碎裂。



一輛巴士與兩輛七人車於澳門友誼大馬路彎位近賽車看台相撞，據報4人受傷，其中一名七人車男司機被困。（澳門廣播電視圖片）

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治安警交通廳交通警務處處長黃志宏於現場表示，初步調查相信，當時白色七人車由漁翁街方向駛至現場時超車失控，撞毀分隔行車線的水馬後，再越線撞向對面線的深色七人車，並波及其後方的巴士。他又稱，巴士司機和白色七人車司機均通過酒精呼氣測試，稍後將為深色七人車司機測試。事故懷疑涉及彎位超車不小心及彎位快車，白色七人車司機將會被檢控。

消防一等消防區長吳俊亮則表示，深色七人車因嚴重損毁變形，男司機的腿部被壓，消防員須用爆破工具剪開軚盤，並用支撐工具撐開車廂將他拖出。該名司機右大腿骨折，清醒並無生命危險。其餘3名傷者分別為白色七人車男司機、巴士男司機及巴士女乘客，他們胸部挫傷於路邊待援。其餘巴士乘客已落車到一旁暫避。

治安警交通廳交通警務處處長黃志宏（右二）及消防一等消防區長吳俊亮（左二）事後於現場交代案情。（澳門廣播電視圖片）

深色七人車因嚴重損毁變形，司機的腿部被壓，消防須用爆破工具剪開軚盤，並用支撐工具撐開車廂拖出傷者。（澳門廣播電視圖片）

傷者獲救送院。（澳門廣播電視圖片）