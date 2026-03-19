有片︱上水生果舖一周兩度遇竊　男賊自言自語鎅開膠紙捧走3箱貨

上水生果舖一周兩度凌晨時份遭人偷貨。位於上水新豐路113-119號的生果舖店主黎先生向《香港01》表示，翻查閉路電視，發現分別於3月11日及3月18日凌晨時份，一名賊人分別偷去兩箱子彈茄及一箱蘋果，損失估計約400元。黎生擔心賊人會再次偷竊，遂報警求助。警方表示，案件已暫例「店舖盜竊」，暫時未有人被捕。



一名頭戴鴨舌帽、叼著煙、步履蹣跚的黑衣男捧走一個白色發泡膠箱。（店主黎先生提供影片截圖）

從店主提供的兩段閉路電視可見，首先在3月11日凌晨4時05分，一名頭戴鴨舌帽、叼著煙、步履蹣跚的黑衣男徘徊放有生果舖貨物的後巷。隨後，男子背向鏡頭，捧走一個白色發泡膠箱，然後轉身朝向鏡頭方向離開。

第二段影片，拍攝時間為3月18日凌晨4時48分，同樣是一名步履蹣跚的男子，他今次戴著口罩半掩，再次走到黎生生果舖的後巷。他端詳貨物後，取出一把疑似鎅刀，多次插向貨物、並鎅開綑貨物的膠紙及繩索。之後他走回街頭講電話，遂回到後巷，徒手撕開膠紙，捧走一個紙箱，然後甫出鏡頭。期間該名男子曾自言自語：「偷嘢呀……」、「幾點呀……」、「偷嘢呀你老X」。

男賊相隔一周後再到生果舖偷貨。（店主黎先生提供影片截圖）

警方表示，今日（19日）早上11時40分接獲報案，案件暫例「店舖盜竊」，暫時未有人被捕。