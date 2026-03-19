南丫島菲籍情侶藏$20萬毒品於村屋　危及約2歲大兒子　涉兩罪被捕

水警總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，今日（19日）清晨約5時，在南丫島一帶展開反毒品行動。行動中，人員突擊搜查南丫島大坪村一村屋單位，檢獲約554克懷疑大麻花及約102克懷疑可卡因，總市值約20萬元。



警方亦揭發單位內一名兩別同樣菲律賓籍的男女（42歲及36歲）在沒有任何防範措施下，令其26個月大的兒子暴露於該放置懷疑危險藥物的家居處所內，他們涉嫌「販運危險藥物」及「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，現正被扣留調查。男童沒有受傷，清醒被送往往瑪麗醫院檢查，案件由水警總區重案組跟進調查。據知，二人為情侶關係，均持有香港身份證。



一對菲律賓籍情侶被捕。（警方提供圖片）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁；而疏忽照顧兒童屬嚴重罪行，受《侵害人身罪條例》（第212章）第27條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」規管。

任何16歲以上人士故意虐待或忽略16歲以下兒童，導致健康損害，經公訴程序定罪最高可判監10年，或經簡易程序定罪最高判監3年。警方呼籲市民切勿以身試法。

一名42歲菲律賓籍男子及一名36歲菲律賓籍女子涉嫌「販運危險藥物」被捕。（警方提供圖片）