西九龍交通部舉辦交通日活動　設「大型車輛盲點」實體體驗環節

香港警務處西九龍總區交通部今日（19日）舉行「西九龍交通日2026 - 認清盲點、安全起點」宣傳活動，逾500名運輸業界代表、勞工團體、地區領袖、學生、非華裔人士以及長者參與。去件全港致命及嚴重交通意外的受傷人數由884人大幅減少至585人，跌幅超過三成，但主辦單位強調，每一個數字背後都代表一個家庭的傷痛，絕對不容忽視，而大型車輛盲點正是釀成嚴重意外的主要成因之一。因此，今次活動設置「大型車輛盲點」實體體驗環節，讓參與者親身感受大型車輛的視覺盲點位置。



香港警務處西九龍總區交通部今日（19日）舉行「西九龍交通日2026 - 認清盲點、安全起點」宣傳活動。

實體體驗環節由「中富香港機械有限公司」慷慨借出全港首輛38噸重電動泥頭車，讓參與者親身感受大型車輛的視覺盲點位置。透過實地體驗，參與者能具體了解司機在駕駛時的視線限制，從而提高警覺性。活動亦設有警車展示及拍照區，吸引現場人士參與。

主辦單位表示，不少駕駛者及行人對大型車輛盲點認知不足，或忽視其潛在風險。是次活動旨在透過業界領袖向業內司機及屬會會員廣泛宣傳盲點危險性，呼籲無論是司機還是行人，都應時刻注意交通情況，謹記「專心、留心、唔分心」的安全口號。

西九龍總區交通部表示，會繼續與業界及地區組織緊密合作，務求進一步降低交通意外數字，保障道路使用者安全。