油塘站港鐵職員面前跳閘逃走　警拘19歲青年　揭曾多次用特惠車票

Threads日前瘋傳一段影片，可見港鐵油塘站有一名黑衣青年遇到女職員查票時，狂奔「跨欄」跳過閘機逃離現場，引發譁然。



警方表示，留意到網上片段，指一名男乘客在港鐵油塘站跳過閘機離開。觀塘警區刑事部人員主動調查後，今日（19日）在觀塘區拘捕一名19歲本地青年，涉嫌「欺詐」及「不付款而離去」，他現正被扣留調查。調查顯示，他曾多次使用特惠車票乘搭港鐵。警方譴責其不負責任的行為，並呼籲其他市民切勿以身試法。



Threads影片可見，港鐵油塘站一名穿黑衣青年遇到女職員查票時，竟狂奔「跨欄」跳過閘機逃離現場。（Threads@d363d364）

相關影片長44秒，見到港鐵油塘站付費範圍內，有一名穿黑衣的青年前往B出口，一名女職員緊隨在後。男生走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票，「睇下你車票，睇返你車票啊」。男生聞言回應「咩啊？」後想再出閘，被女職員伸手阻擋。

有人其後面露微笑轉身向後移動5大步，女職員快步追上，不斷要求他出示車票，「睇返你車票先生，錄緊影㗎喎！」詎料男生突然轉身加速，以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門，狂奔逃離車站。女職員反應不及，大叫「唔好跳啊！小心啊！」但為時已晚。

涉事青年最初往B出口前進，女職員緊隨在後。（Threads@d363d364）

港鐵早前回覆《香港01》表示，根據記錄，3月16日下午，港鐵職員於油塘站查票期間，發現一名男乘客懷疑使用特惠車票入閘，於是要求他出示有效車票，惟該名乘客拒絕合作並逃跑，港鐵已就事件通知警方。

港鐵呼籲乘客必須繳付正確車資乘車，港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客利益。

青年走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票。（Threads@d363d364）

根據《港鐵附例》，持有特惠車票但該人並不符合發出該車票的任何條件，該人即被視為並無繳付車費，最高罰款5,000元。

警方提醒市民，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A及18C條，「欺詐」及「不付款而離去」罪一經定罪，最高可分別被判處監禁14年及3年。

青年走到閘機拍卡想出閘時，女職員要求他出示車票。（Threads@d363d364）

男生聞言回應「咩啊？」後想再出閘，被女職員伸手阻擋。（Threads@d363d364）

青年突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

青年突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

青年突然轉身加速以「小跳步」衝向閘機，一躍跳過閘機閘門。（Threads@d363d364）

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