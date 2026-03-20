樂富食肆賣瀕危蘇眉　漁護署接舉報巡查　檢兩野生活蘇眉值$1.7萬

漁農自然護理署早前接獲投訴，指樂富一間食肆涉嫌非法售賣瀕危物種蘇眉，署方昨日傍晚（19日）到場巡查，檢獲兩條活生蘇眉，市值約1.7萬元。



漁護署在樂富一間被指非法售賣瀕危蘇眉的食肆，檢獲兩條野生活蘇眉，市值約1.7萬元。（漁護署提供）

漁護署人員巡查時，發現涉案食肆魚缸內正展示兩條活生蘇眉，該食肆的餐牌亦顯示有蘇眉供應，人員遂要求食肆負責人出示該批蘇眉的來源證明文件，所提供的文件顯示該批蘇眉為野生捕獲。

蘇眉屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II物種，根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），管有源自野生的活體附錄II物種須領有管有許可證。由於食肆負責人未能出示所需許可證，漁護署遂檢取該批蘇眉作進一步調查。

漁護署指出，非法管有瀕危物種屬嚴重罪行。任何人若干犯《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會在定罪後被充公。

漁護署稱強調，政府致力保護瀕危物種，該署會保持警覺，繼續從不同途徑加強監察及搜集情報，並積極採取執法行動，打擊涉及瀕危物種的罪行。市民如發現任何懷疑非法管有瀕危物種的情況，請致電2150 6978或電郵至espint@afcd.gov.hk舉報。