海關機場拘兩無業抵港男　檢23公斤K仔值$940萬　1人為$200代收貨

海關昨日（19日）在機場連破兩宗販毒案，共檢獲約23公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計總市值約940萬港元。行動中，兩名無業男被捕，已各被控以一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日（21日）在九龍城裁判法院提堂。



其中一名被捕的68歲本地男子被黑布蒙頭帶走。（梁偉權攝）

首宗案件，海關人員透過風險評估，在機場查驗一件由荷蘭入境、報稱載有「染色劑」的空運包裹，惟X光影像顯示內部物件密度不一。海關經深入檢查後，在包裹內發現17個包裝袋，內藏約5公斤K仔，市值約220萬港元。

海關毒品調查科同日於旺角展開監控遞送行動，拘捕一名68歲收貨男子。據了解，他為本地人士，報稱無業，聲稱對毒品不知情，只是為了200元酬勞而代為收貨。

第二宗案件，關員在機場截查一名由德國法蘭克福抵港的19歲外籍男子，在其寄艙行李內，發現18包以膠帶纏繞的膠袋，內藏18公斤K仔，市值約720萬元。該行李內只有毒品，並無其他物品。關員隨即拘捕該名男子，他亦報稱無業。

海關毒品調查科調查主任梁學彬呼籲市民切勿因貪圖金錢利益而販毒，不應接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港；亦不應在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送受管制物品。

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根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。