3入境男女行李、腰封、緊身褲分藏共1.3萬支私煙　全部被判監罰款

3名入境旅客因進口未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（20日）均被判監及罰款。



海關昨日（19日）在羅湖管制站拘捕一名53歲抵港男旅客，檢獲9,995支私煙，估計市值約4.1萬元；他被判處監3個月及罰款1,000元。（海關圖片）

昨日（19日），海關人員在羅湖管制站截查一名53歲抵港男旅客，在其攜帶的個人行李，包括手提袋和手拉車內，檢獲9,995支私煙，估計市值約4.1萬元，應課稅值約3.3萬元。該名旅客被捕，今日在粉嶺裁判法院被判處監禁3個月及罰款1,000元。

海關昨日（19日）在羅湖管制站拘捕一名53歲抵港男旅客，檢獲9,995支私煙，估計市值約4.1萬元；圖示私煙收藏在手提袋和手拉車內。（海關圖片）

另外，2月4日，關員在落馬洲支線管制站截查一名36歲抵港女旅客及同行的38歲男旅客，在他們身上共檢獲2,962支私煙，估計市值約1.2萬元，應課稅值約9,800元。兩人隨即被捕，今日（20日）在粉嶺裁判法院分別被判處監禁8星期、罰款4,000元和監禁4星期、罰款2,000元。

根據海關圖片可見，涉案38歲男子將將私煙藏於腰封內；涉案36歲女子則將私煙藏於緊身褲內。

海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性；同時，亦反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動