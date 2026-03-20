翠屏河現白泡｜環保署：藍田消防局測試用滅火泡沫　不會破壞環境

觀塘明渠「翠屏河」今午（20日）一度變「泡沫河」，引起關注。環保署晚上回覆《香港01》查詢時表示，今午接報翠屏河出現泡沫的情況後，立即展開調查。初步調查所得，相信涉事泡沫源於藍田消防局今早測試消防車作滅火用途的壓縮空氣泡沫系統所產生的滅火泡沫，相關成分是可生物分解及不含毒性，亦不會對環境造成任何破壞。



另外，署方於翠屏河進行水質測試，水樣本初步數據顯示酸鹼度及溶解氧均維持在正常水平。調查期間，並無發現有死魚或影響其他生物情況，而泡沫亦逐漸消散。環保署已抽取水樣本作進一步化驗。



有途人今日（20日）路經翠屏河時，發現滿佈泡沫。（Threads / aamber903）

今日（20日）中午前後，有途人路經翠屏河時，發現渠內水上滿佈白色泡沫，並拍下片段放上Threads戲謔「翠冰河」，引起網民熱議。帖主指，「平時幾清，有魚有雀，今日呢啲唔知咩泡嚟」；有人指「唔係冰，係污染物」；亦有人懷疑與附近工廈有關。

《香港01》下午3時許到場視察，可見明渠泡沫已幾近全部消失，水清看到底部泥沙，惟源頭位置仍見到有少量白泡。現場早已貼有告示，指翠屏河「水質容易受人為影響（如不當排放污水）。渠務署已設置旱季截流器以減少污染物進入河道，以改善水質」。

今日（20日）下午3時許所見，翠屏河上的白色泡沫已幾近消失，源頭則剩餘少量白泡。（陳浩然攝）

+ 1