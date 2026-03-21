黑錢騙案去年首回落　警務處頒獎予銀行業界　嘉許傑出銀行員工

警務處昨日（20日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」，向16名銀行員工及19間銀行頒發獎項，表彰銀行業界及前線員工在防騙及反洗錢工作上的卓越貢獻。警務處處長周一鳴指，騙案數字自2019年起連年上升，至去年首次回落，共錄得43212宗，較2024年下跌2.9%，損失金額亦由92億元下跌至81億元。



出席典禮的主禮嘉賓包括警務處副處長（行動）葉雲龍、刑事及保安處處長陳東、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏，以及銀行公會代表楊靈鳳。

周一鳴提到，警方與銀行業界在防止和打擊騙案方面一直合作無間。警方設立的「防騙易熱線18222」及「防騙易銀行專線」，去年共攔截1552宗騙案，佔整體騙案13.1%；成功攔截的騙款高達20.9億港元，較2024年大幅上升逾4成。

周一鳴指警隊已訂立四大方向，包括打擊詐騙產業鏈，容許銀行分享可疑個人帳戶資料的新法例生效，警方與銀行業界建立的「財富情報交換平台」推出升級版，銀行信息共享錄得倍數上升，參與的銀行亦即將擴展至全部28間零售銀行。傀儡戶口由2025年第三季的6047個減至第四季的5781個，下跌4.4%；而透過分析傀儡戶口交易，主動聯絡潛在受害人的「騙案預警」計劃，去年攔截4 060宗騙案，阻止逾4.8億港元的損失，分別較2024年上升69.4%及超過1.5倍。

警隊今年亦會重點宣傳投資騙案，並持續以長者為重點宣傳對象，以及加強推廣「防騙視伏App」：「防騙視伏App」在去年十月加入人工智能技術，能自動偵測假冒銀行及投資平台的詐騙網站，並把該等網站即時納入資料庫封鎖。新功能推出後，公眾舉報及發出警示的數目均大增。截至2025年年底，程式的下載量已達115萬次。

警隊提到會強化國際合作，反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」去年通過聯合行動拘捕逾1800人及攔截2000萬美元騙款。警方透過強化與銀行的實時情報分析與共享，及時識別海外受害人和攔截騙款，減少他們的財產損失。

是次典禮共有19間銀行獲頒企業獎。另外，639名前線銀行職員去年主動向懷疑受騙客戶提供支援，成功阻止595宗騙案，警方向其中16名表現傑出的銀行員工頒發「傑出銀行員工大奬」。

香港警務處昨日（20日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。圖示警務處處長周一鳴在嘉許典禮致辭。（警方提供圖片）

香港警務處今日（三月二十日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。圖示警務處處長周一鳴（中）、警務處副處長（行動）葉雲龍（右一）、刑事及保安處處長陳東（左一）、香港金融管理局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏（右二），以及銀行公會代表楊靈鳳（左二）主持開幕禮。（警方提供圖片）

香港警務處今日（三月二十日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。圖示警務處處長周一鳴（左）頒發紀念品給香港金融管理局助理總裁陳景宏（右）。（警方提供圖片）

香港警務處今日（三月二十日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。圖示警務處處長周一鳴（中）頒發紀念品給香港銀行公會代表楊靈鳳（右）。（警方提供圖片）

香港警務處今日（三月二十日）舉辦「2026傑出銀行員工嘉許典禮」。圖示警務處處長周一鳴（右三）頒發「防騙卓越成就獎」（金獎）予獲獎銀行代表。（警方提供圖片）