警察開5槍｜男子行為怪異胡亂行走　持鋸齒刀鐵枝　向私家車揮舞

今日（21日）凌晨一名男子先後在荃灣地鐵站、葵涌昌榮路及青山公路一帶持武器徘徊，最後在青山公路葵涌段從草叢跳出，持武器衝向在場搜索的衝鋒隊警員，遭3警開5槍制服。警方接獲多名市民報案，形容該名男子衣著怪異，疑穿上裙子，而且行為異常，在街頭徘徊時喃喃自語，前後踱步，加上手持20吋長鋸齒刀及鐵枝，他曾經走出馬路，向路過的私家車揮舞武器。



新界南總區刑事總部高級警司姚永勤今早在記者會中交代案件詳情。（黃偉民攝）

警方三度接獲報案 指發現男子衣著怪異、行為異常

新界南總區高級警司（刑事）姚永勤交代案情指，今日凌晨12時17分警方接獲第一個報案，有市民在荃灣地鐵站發現有一名男子衣著怪異，疑身穿裙子，同時行為異常，喃喃自語，前後踱步，手持一把利刀和鐵枝遊蕩。警方接報到場搜索但無發現。

其後警方於12時44分接獲第二個報案，市民發現上述男子在葵涌昌榮路一帶出現，同樣手持利刀和鐵枝胡亂行走，警方再到場尋找，惟同樣無發現。

直至約凌晨1點許，警方接獲數名駕駛人士報案，指青山公路葵涌段發現同一名男子，疑手持刀和鐵枝在馬路胡亂行走，對途經私家車揮舞武器。

男子持武器衝向警員 警員噴胡椒噴霧無果 3警開5槍制服

新界南衝鋒隊接報到場搜索，期間該名男子從突然草叢跳出，手持武器衝向警員方向。警方立即向他作出口頭警告，警告無效後，一名警員向男子面部噴出一劑胡椒噴劑，惟未能成功制止男子。

當時男子繼續手持武器衝向警員，並且大叫：「斬死你！」警員再次警告亦無效，一名衝鋒隊警員向男子開了兩槍，試圖制止其行為，但該男子沒有停止其攻擊行為，繼續追逐警員，意圖用利器傷害警員。第二名衝鋒隊警員見狀再向男子開了一槍，亦未能成功制止。最後第三名衝鋒隊警員向男子開了兩槍，終成功制服男子。即前後有三名警員共開5槍，開槍距離約2至5米。姚形容，現場有街燈，燈光通明，光線足夠看得清楚，男子與警方糾纏約數分鐘。

右胸和右大腿中槍 送往醫院搶救 正接受手術

男子中槍後倒地被警員制服，人員在男子右胸和右大腿發現兩個彈孔，他馬上被送往瑪嘉烈醫院搶救，現時正接受手術。

姚形害，當時該名男子手持一把20寸鋸齒利刀，為相當鋒利；另外亦手持一支約1米長的鋁質鐵支，用作揮打。警方相信該名男子是由荃灣地鐵站步行到現場，警方會繼續調查其步行路徑。

▼ 警方進行地毯式搜索尋找子彈頭▼

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男子43歲無案底 動機未明 警思疑精神有異

經警方調查後，證實該名中國籍男子43歲姓鐘，持香港身份證，任職地盤工人，沒有案底，其犯案動機是警方仍在調查中。姚指，雖然警方仍未得到男子相關病歷紀錄，但從多名市民報案、警員觀察和多次警告，以及男子向警員和途經道路使用者揮舞武器等行為，警方思疑男子精神有問題，不過警方會繼續深入調查。

另外，警方在現場檢獲相信屬於該名男子的背囊，內裡發現有一些雜物，有露營用睡袋、保暖被、衣物、港幣及其身份證明文件。至於男子是否露宿者，警方現時未有相關資料，正在調查其家人及其住處。

向疑犯開槍決定不容易 對同僚工作感自豪

姚永勤指，警員開槍時考慮到同僚和市民安全，在可以使用合理武力下使用相關武力。事件中沒有市民及警員受傷。姚形容，向疑犯開槍是一個不容易的決定，相信警員當時是在沒有其他選擇下，並且給予相當充足的警告下，才做出艱苦決定。他指，警員能果斷執法，將該名有機會傷容警務人員和對廣大市民有危險的人士制服，表示對同事工作感到自豪。

另外，姚表示，警務人員使用武力有嚴格規限，警方希望用最低武力，並希望在使用武力後達到相關目的後就會停止。他指當時情況是，即使前後已有2名警員開了3槍，直至第三名警員開槍後，才可以達到目的。現時，警方未證實是哪一槍撃中男子，只能說到開最後一槍後才能制服男子，並停止相關武力。

現場地下遺有利器及血跡。（李家傑攝）

警方今（21日）凌晨近1時接獲多人報案，指葵涌近青山公路業成街路位置有一名男子持刀徘徊，並往上址油站行走。警員到場調查嘗試接觸男子，至近2時許，該名年約40多歲的男子在報案位置逾一公里外的青山公路中線位置與警方對峙。據了解，當時男子疑身披錫紙毯，雙手持有利器，並在上址由荃灣往荔景方向逆行，期間有警員開5槍制服，男子大腿及胸口中槍，他昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救。事後大批探員到場蒐證調查，現場地下遺有利器及血跡，案件交由新界南總區刑事組調查。

當時男子疑身披錫紙毯。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）

大批警員在現場調查。（李家傑攝）