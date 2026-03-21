紅磡億元金條竊案｜前拍檔伙4人設局　扮交易再上門踩場趁亂偷金

紅磡祟安街半島廣場樓上一間金行昨午（20日）遇竊，73條金條總值高達1200萬美元（約1億港元）被盜。警方同日以涉嫌「盜竊」拘捕4男1女（31至58歲），並起回所有金條。消息指，金行負責人早前與一名男子相約在店內交收金條，但驗收金條時，該金行的前生意夥伴卻帶同3人上門聲稱「收數」，企圖擾亂交易，期間有人在門外「睇水」，有人趁機將金條放進行李箱，然後4人連同原本在店內交收金條的男子相繼離開，登上私家車逃走。金行負責人與職員隨即追截及報警。



紅磡半島廣場有公司懷疑有73公斤金條不翼而飛，警方到場調查。（梁偉權攝）

據了解，金行負責人原定昨日與一名39歲姜姓男子相約在金行交易73條金條。而姜男上門驗收時，訛稱需要隱密，要求金行另外兩名職員離開。及後，該金行的前生意夥伴35歲張姓男子與3名男女一同到金行。其中32歲姓黃男子在門外「睇水」，麥男與31歲麥姓女子、58歲劉姓男子進入金行，聲稱金行負責人欠債，並開始擾亂負責人與姜男驗收金條。

混亂之間，劉男趁機將金條放進一個行李箱，而張男及麥女則繼續在場擾亂，然後張男、麥女、正在驗收金條的姜男及負責「睇水」的黃男一同離開金行。金行負責人與兩名職員追截無果，賊人最終登上私家車逃之夭夭。

警方經調查後，同日鎖定5人位置並將他們拘捕，起回所有贓物。案件列為「盜竊」，交由西九龍總區重案組跟進。

紅磡半島廣場有金行遇竊，73公斤金條被盜。（梁偉權攝）

案件發生於昨午約2時57分，警方接獲一名女子報案，稱祟安街半島廣場樓上一間金行懷疑失竊。據了解，報案人指與一名男子在在上址交易金條期間，有3人進入上址並盜去金條，另外有一人則在門外接應，其後5名分別登上兩架車逃去。

警方到場調查後，初步相信涉及73條、每條重1公斤的金條。根據近日金價計算，73公斤（73,000克）金條總值高達1200萬美元（約1億港元）。

警方經深入調查後，同日分別在中環及大埔以涉嫌「盜竊」拘捕4男1女，他們年齡介乎31至58歲，警方起回所有被盜金條。案件交由西九龍總區重案組跟進。