錦益茶樓兩唐狗疑食屎飲尿　場內滿地屎傳異味　市民不忍報警求助

有熱心市民發現有兩隻唐狗疑自新年起，被反鎖在上水錦益茶樓內，生活環境惡劣，場內疑沒水沒糧，而且甚少打理致滿地狗屎傳出異味，熱心市民及街坊於是隔着鐵閘餵食。今日（21日）有市民見到兩隻唐狗疑餓至食屎飲尿，皮膚發紅，擔心其健康會惡化，遂通知警察及愛護動物協會。警方及愛協接報到場後，發現場內有食水和糧食，而且狗隻情況正常，沒有生命危險，故沒有帶走兩狗，正聯絡狗主了解情況。《香港01》另正就事件向愛協查詢。



警員及愛協人員接報後到錦益茶樓調查。（朱小姐提供）

新年前已遭反鎖 曾報1823求助無果

報案人朱小姐接受《香港01》訪問時指，早於農曆新年期間，已發現該兩隻唐狗被反鎖在一間已結業的茶樓內，當時現場環境已經十分惡劣，滿地糞便、小便及蒼蠅。她當時發現兩隻唐狗無人照顧，曾與街坊隔着鐵閘餵飼食物，甚至嘗試找街坊輪流餵狗。

朱小姐又指，曾經致電政府1823熱線求助，當局回覆指到場巡查時發現有水有糧，據知狗主會提早現身放下糧食，並稍作清潔。而當局人員到場後發現糧食便不再跟進。朱小姐坦言，自己只見過狗主出現清潔過一次，其餘大部分時間狗隻均無人理會。

記者到現場視察，發現場內滿地狗屎。（翁鈺輝攝）

狗隻疑因飢餓食屎飲尿 一狗疑柒皮膚病

直至今早朱小姐發現情況惡化，兩隻狗疑因極度飢餓，竟然食屎飲尿，現場更傳出極大惡臭。她見狀不忍，遂於上午11時許決定報警及通知愛協。她表示，其中一隻唐狗原本皮毛亮麗、健健康康，如今卻嚴重脫毛、全身發紅及長滿皺紋，懷疑染上皮膚病。

警方及愛協接報先後到場，但嘗試聯絡業主及狗主均不成功，其後人員經廚房進入茶樓內部巡查。朱小姐引述人員在場觀察所指，茶樓內部其實有水有糧，並已檢查兩隻唐狗均有晶片。由於狗隻有食物，身形沒有過瘦，加上皮膚病不會構成生命危險，相信狗主只是幾天沒來看狗及清潔，認為不涉及虐畜，故沒有將兩隻唐狗帶走，但會聯絡狗主了解情況。

翻查資料，2023年錦益茶樓在Instagram指收養了兩隻唐狗，朱小姐指正是被鎖在場內的兩隻唐狗。

報案人當場痛哭 感好心餵飼成「不獲救」藉口

對於最終未能救走狗隻，朱小姐感到無奈，她解釋，村民因不忍心見到狗隻捱餓而好心餵飼，令牠們得以保命；但正因為牠們「有食物未死得」，反而令當局認為沒有必要即時由，她坦言：「嗰一下我真係喺現場喊咗出嚟。」

上水古洞「錦益茶樓」於1960年代創立，有逾60年歷史，曾是古洞村內歷史最悠久的老字號傳統茶樓，亦曾是古洞村民的重要聚腳地與資訊中心。茶樓最初由黃氏家族創辦，至90年代因黃氏將茶樓轉手予周氏家族接手。近年再由周家後人的「全女班」打理。然而，隨着新界東北發展計劃推進，古洞一帶面臨大規模清拆收地。錦益茶樓最終於2024年8月中旬宣布結業。

警方於今早11時24分接獲一名市民報案，指上水古洞一間餐廳環境惡劣，內有兩隻狗疑被人虐待。警員接報到場及召愛協，經調查後發現狗隻健康，場內有足夠食物，將案件列作「誤會」處理。