港鐵屯馬綫非禮｜兩女遭緊貼掀裙摸臀　消息：警拘20歲男色狼

港鐵屯馬綫發生非禮案。社交平台Threads近日流傳帖文，指兩名女子3月22日晚上乘車期間，懷疑遭背後一名男子「摷裙」摸臀，其中一名事主拍下另一女事主被非禮時的影片，兩人商量後一同報警。



消息稱，警方經調查後，已拘捕一名20歲姓黃男子，案件交由深水埗警區刑事調查隊第一隊跟進。



港鐵屯馬綫發生非禮案。女事主在網上圖文並茂表示，3月22日晚上乘搭港鐵時，懷疑遭一名站在她身後的男子摷裙摸臀，過往被另一名受害者拍下。兩名女乘客商量後，一同於昨日（23日）報案。案件列作「非禮」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊負責調查。（threads@diewithsmileeeeee）

一名女網民早前在Threads上發文，稱自己在3月22日晚上約11時15分乘搭港鐵屯馬綫期間，遭一名男子非禮。片段顯示，當時車廂並不擠逼，「架車廂咁多位佢企埋嚟已經覺得怪怪地」，只見一名男子緊貼事主背後，手部有意無意地觸碰事主臀部。事主稱起初以為被男子的袋撞到，察覺不妥後便嘗試逐步褪開遠離男子，其後更直接走開。男子見狀立即在荃灣西站下車。

事主憶述，由於事發時害怕是自己誤會，故沒有出聲制止男子。另一名女乘客事後向她表示，自己亦被該名男子「摸咗」，並向事主展示所拍攝到的片段。文末事主感激女乘客雖然害怕但仍「好醒目拍到片」，並呼籲大家小心保護自己。事主在留言稱稍後將會報警處理。

據了解，非禮事件分別發生於3月22日晚上10時50分及10時59分，首名18歲女事主感覺到臀部被觸碰5秒後見到可疑男子站在後方，於是立即移動到車廂其他位置。9分鐘後，男子將目標移至另一名26歲女事主，懷疑施狼爪約12秒，事主感到害怕亦同樣移動到車廂其他位置。首名事主拍下第二名事主被侵犯的案發過往，二人商量後，一同於昨日（23日）報案。案件列作「非禮」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊負責調查。

首名受害人拍下第二名受害人被侵犯的案發過往，二人商量後，一同於昨日（23日）報案。案件列作「非禮」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第一隊負責調查。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，前日沒有接到乘客相關的求助報告。港鐵公司呼籲乘客，如遇到被滋擾或有乘客作出不雅行為等，可即時通知港鐵職員協助處理，或報警求助，以作出適切跟進。