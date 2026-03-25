海關截往澳門內河船　檢壯陽藥及美容針劑等值$7100萬

海關在一艘往澳門的內河船搜獲大批走私貨物，包括受管制的壯陽藥及美容針劑，市值共約7,100萬元。



海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒稱，上周三（3月18日）下午3時15分，海關區域巡邏船於大嶼山赤鱲角沙洲附近水域截查一艘開往澳門的內河船，船上有9名本地船員、35隻貨櫃，其中一隻貨櫃報稱載有11.8公噸的充電插頭。

關員經過風險評估，認為報關資料過於簡單，而貨物性質與重量不符，懷疑不法之徒以簡單的報關資料、以價值低的雜貨蒙混過關，於是將內河船押送到基地進一步搜查，結果在該貨櫃內檢獲大批未列艙單的走私貨品，包括藥劑產品、美容針劑、煙草產品、電子產品及手提電話等，隨即將案件交予有組織罪案調查科跟進。

香港海關於上周三（3月18日）偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約7,100萬元。（黃偉民攝）

香港海關於上周三（3月18日）偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，包括雪茄。（黃偉民攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒進一步說明稱，貨櫃內有17板未列艙單的貨品，包括超過780萬件藥劑製品、多於8000支美容針劑、55公斤雪茄、800多部手機及6000多塊電子配件，價值約7100萬。

她指出，超過一半疑是受管制的藥劑製品及美容針劑，她呼籲巿民切勿使用來歷不明的藥劑製品及美容針劑。她相信有人以低價值、常見的日用品報關，實則走私要報稅的貨品以逃避報稅。案件仍在調查中，不排除有人被捕。

香港海關於上周三（3月18日）偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，包括手機及電子產品。（黃偉民攝）

香港海關於上周三（3月18日）偵破一宗涉嫌利用內河船走私的案件，並檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約七7,100萬元。（黃偉民攝）

+ 1

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。

市民可以致電香港海關24小時報案熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，向海關舉報相關懷疑走私活動。